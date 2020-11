Cô chủ shop nội y xinh đẹp "tiện tay" mặc luôn hàng bán và kết quả ít ai ngờ

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 11:30 AM (GMT+7)

Xu hướng các cô gái trẻ tự mình mở shop thời trang kiêm vị trí người mẫu đang rất phát triển.

Có những cô gái đam mê thời trang chọn trở thành fashionista trên mạng xã hội, số khác phát triển thương hiệu cá nhân để thỏa mãn đam mê với quần áo. Đặc biệt, phân khúc nội y cũng được nhiều người hướng tới. Bởi vậy người ta mới thấy mặt hàng này ngày càng phổ biến trên các kênh mua bán.

Trước đây, người ta thường nhìn nội y với sự e dè, cảm thấy đây là điều gì đó xấu hổ nhưng hiện tại ngành sản xuất nội y đang ngày càng cho thấy bước tiến mới. Từ những cửa hàng nội y triệu đô trên đường lớn của Victoria's Secret hay Savage x Fenty đến những thương hiệu cá nhân của các người đẹp trẻ.

Cô gái Trung Quốc có biệt danh là Dinonoz là một trong số những ví dụ. Người đẹp sở hữu hơn 330 nghìn người theo dõi trên hai nền tảng mạng xã hội là Weibo và Instagram. Vừa quản lý thương hiệu nội y riêng, Dinonoz còn đảm nhận vai trò người mẫu, tự mình quảng cáo cho sản phẩm.

Người đẹp đất nước Van lý trường thành gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp mang nhiều nét hiện đại, không phải vẻ cổ điển thường thấy của phái đẹp Trung Hoa. Đặc biệt, cô còn sở hữu nhiều hình xăm lớn ở cánh tay, vùng đùi, eo khiến ngoại hình thêm nhiều phần cá tính nhưng vẫn không mất đi nét đẹp con gái.

Dinonoz thường chọn những thiết kế nội y được may bằng ren. Đây là chất liệu được nhiều chịu em ưa thích nhờ vẻ gợi cảm rất riêng. Bằng phương pháp xoắn, bện, các sợi lụa, tơ tằm sẽ tạo thành khoảng trống trên vải mang đến kết cấu ấn tượng. Ngoài ra đồ ren cũng sẽ không bị giãn sau một thời gian sử dụng.

Tất nhiên, cũng không thể bỏ qua những bộ nội y may bằng vải cotton. Chúng thấm hút mồ hôi tốt lại thoải mái, mềm mại. Nếu ren mang đến sự quyến rũ, cầu kỳ thì nội y may bằng cotton lại nổi bật vẻ đơn giản. Bên cạnh đó, khi may nội y bằng vải cotton, nhiều thiết kế cũng được điểm xuyết ren ở viền.

Về phong cách thời trang cá nhân, cô chủ shop nội y Trung Quốc cho thấy vẻ ngoài thời thượng với cách phối đồ độc đáo, đa dạng về hình ảnh. Khi thì sexy lúc lại không kém phần năng động. Với set đồ này, người đẹp chọn diện bralette to bản với quần jean cạp cao đầy ấn tượng.

Bên cạnh đó, Dinonoz cũng yêu thích những chiếc váy hai dây gắn liền với phong cách quyến rũ. Trang phục này thường được may bằng chất liệu lụa nhẹ nhàng hoặc các loại vải mềm, không cần đi đường cắt hay gấp nếp cầu kỳ mà nhà thiết kế sẽ giữ nguyên đặc tính của chất liệu.

