Cô chủ shop bodycon Hàn diện váy ôm xuống phố, không lộ mặt vẫn gây mê bằng đường cong

Thứ Ba, ngày 18/08/2020 03:49 AM (GMT+7)

Park Yeon Jung tự tin trong những chiếc váy bodycon, sải bước xuống phố khiến người đi đường ngoái nhìn.

Park Yeon Jung là người đẹp Hàn Quốc sở hữu thương hiệu thời trang cá nhân chuyên về trang phục thường ngày cho phái đẹp. Không chỉ vậy cô còn đảm nhiệm vị trí người mẫu để quảng bá cho những bộ trang phục của mình. Park Yeon Jung gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, thân hình "thắt đáy lưng ong" đúng tiêu chuẩn ở Hàn Quốc.

Đặc biệt, những hình ảnh cô chụp khi diện bodycon nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Người đẹp thường chụp từ phía sau hoặc chụp cắt mặt để tập trung vào dáng người và trang phục. Mặc dù không nhìn thấy diện mạo nhưng Park Yeon Jung vẫn gây mê người nhìn bằng đường cong mềm mại.

Bodycon từng làm mưa làm gió trong làng mốt vào khoảng thập niên 90. Bodycon ra đời với mục đích tôn vinh vẻ đẹp trời ban của phụ nữ. Họ đã từng phải chịu gò bó trong những quy định khắt khe về trang phục. Các nhà thiết kế như Azzedine Alaia hay Hervé Peugnet muốn giúp phái đẹp mãn nguyện với hình thể của mình.

Hiện tại, đây vẫn là item được các chị em ưa chuộng, nhất là với những cô nàng sở hữu thân hình đồng hồ cát, vóc dáng được xem là chuẩn đẹp, kiểu mẫu mà cô gái nào cũng mong muốn. Với thiết kế ôm sát cơ thể như lớp da thứ hai, bodycon là vũ khí lợi hại để các cô gái tôn vẻ đẹp hình thể của bản thân.

Bên cạnh những chiếc váy bodycon được may bằng vải cotton co giãn, Park Yeon Jung cũng thích diện trang phục bằng len tăm. Đây là hai chất liệu phổ biến được sử dụng khi may bodycon nhờ đặc điểm co giãn tốt. Ngoài cách mặc thông thường, Park Yeon Jung còn phối hợp thêm với những chiếc cardigan để set đồ có điểm nhấn.

Những hình ảnh trên Instagram cá nhân của người đẹp cho thấy, cô không chỉ yêu thích kiểu đồ bodycon mà còn mê những kiểu trang phục tôn dáng khác như quần short, chân váy ôm, áo bó sát. Cũng có khi, Park Yeon Jung mặc quần jean hay đồ thể thao xuống phố mang đến hình ảnh năng động và cá tính hơn.

Là chủ của một thương hiệu thời trang, Park Yeon Jung nhanh chóng nắm bắt các xu hướng mới chính bởi vậy cô luôn cho thấy hình ảnh thời thượng. Phong cách của người đẹp đậm chất Hàn Quốc, đơn giản nhưng thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không quê mùa. Một số cư dân mạng nhận xét các cách phối đồ của Park Yeon Jung có thể là gợi ý kết hợp trang phục cho không ít người.

Nguồn: http://danviet.vn/co-chu-shop-bodycon-han-dien-vay-om-xuong-pho-khong-lo-mat-van-gay-me-bang-duong-cong-5020201883483408.htm