Top những mỹ nhân có chiều cao khiêm tốn nhưng sở hữu đôi chân cực phẩm, chuẩn như hoa hậu

Trong các cuộc thi hoa hậu danh giá ở Việt Nam, điểm nhân trắc học là một trong những vòng thi quan trọng nhất. Các cô gái trẻ nếu muốn trở thành những nàng hoa á hậu tương lai thì phải đạt điểm cao trong phần thi này. Đặc biệt, đôi chân chính là điều tiên quyết để xét xem cô gái đó có một thân hình và điểm nhân trắc học lý tưởng hay chưa.

Cụ thể, trong khoa nhân trắc học, cặp chân lý tưởng ngoài độ mịn láng của làn da còn phải hội đủ 5 điểm chạm khi đứng thẳng chụm chân. Ðó là điểm chạm giữa hai đùi, giữa hai đầu gối, hai bắp chân, hai mắt cá chân trong và khớp giữa hai ngón chân cái. Hiếm có thí sinh nào đạt đủ 5 điểm chạm đáng mơ ước.

Thế nhưng, không chỉ có các hoa, á hậu mới sở hữu đôi chân dài cực phẩm đạt điểm cao nhân trắc học, có không ít sao nữ trong showbiz dù chiều cao cũng không nổi bật nhưng lại sở hữu cặp chân chuẩn như các nàng hậu.

Chi Pu:

Không có chiều cao "chuẩn mẫu" nhưng Chi Pu lại sở hữu vóc dáng lý tưởng, ba vòng gợi cảm. Đặc biệt, đôi chân thon gọn, thẳng tắp của cô được đánh giá không thua kém bất cứ người đẹp nào của làng giải trí.

Để tự tin diện những item cắt xẻ, táo bạo, giọng ca “Anh ơi ở lại” đã rất chăm chỉ tập luyện, đặc biệt là chăm sóc đôi chân. Trước đây, Chi Pu có nhược điểm cặp đùi to nên cô đã cố gắng tìm hiểu cách tập luyện, cụ thể là chạy bộ để đốt mỡ, săn chắc và thon gọn. Chi Pu khẳng định cô đã giảm mỡ rất nhanh nhờ chăm chạy bộ 5-10 km và thường áp dụng kỹ thuật chạy đáp đất bằng mũi chân để hạn chế to bắp chân.

Nữ ca sĩ chia sẻ bí quyết: "Không muốn to chân thì mình nên chạy đường dài và chạy chậm thôi. Chạy nhanh, chạy hùng hục là chân to như vận động viên điền kinh đấy. Ngoài ra, kỹ thuật chạy cần chú ý đáp đất bằng mũi chân và né mấy chỗ lên xuống dốc nữa, cứ đường phẳng mà chạy. Thứ hai, chú ý đến dinh dưỡng. Cơ bắp sẽ to lên khi mình tập luyện kết hợp nạp nhiều đạm nên nếu mình chạy và điều chỉnh khẩu phần ăn như nhiều rau quả, hạn chế tinh bột, dầu mỡ, đồ ngọt, ăn ít đồ đạm cao thì chạy như thế nào cũng không to cơ được nhé".

So với các mỹ nhân khác, Chi Pu không cao nhưng đôi chân của cô không kém cạnh ai.

Cô nàng thích diện giày thể thao mà vẫn khoe được đôi chân dài.

Chi Pu mặc váy ngắn để tôn đôi chân mượt mà.

Bảo Anh:

Chỉ cao hơn 1m6 nhưng Bảo Anh cũng thuộc top sao nữ có đôi chân ngọc ngà và mướt mắt. Ưu điểm cơ thể của Bảo Anh là thân hình cân đối và đôi chân đẹp, được phô diễn tối đa mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Những khoảnh khắc nàng ca sĩ đi hát, mặc đồ bơi hay diện style giấu quần khoe chân đều khiến người nhìn không thể rời mắt. Tỷ lệ cơ thể đẹp, thon gọn là yếu tố giúp Bảo Anh luôn đẹp.

Không chỉ có đôi chân đẹp, Bảo Anh còn duy trì hình thể cân đối nhờ tập luyện thường xuyên. Cô tập yoga trong nhiều năm qua để vóc dáng dẻo dai, nữ tính. Đôi khi, những bài tập cardio đốt mỡ toàn thân cũng được Bảo Anh thực hiện khi cần.

Bảo Anh cũng là một ngôi sao không cao nhưng ai cũng phải ngắm nhìn đôi chân của cô.

Cô luôn biết cách tôn vinh đôi chân một cách tối đa.

Bà mẹ một con Bảo Anh gây mê với đôi chân báu vật.

Bích Phương:

Không phải là sao nữ sở hữu thân hình chuẩn mực, công chúng thường biết đến Bích Phương với vẻ đẹp tròn đầy, nhiều năng lượng. Kể từ sau khi giảm cân, không chỉ nhan sắc của Bích Phương "bước sang một trang mới" mà body của nữ ca sĩ cũng tiến lên hàng cực phẩm.

Tuy không sở hữu chiều cao "khủng" nhưng đôi chân thuộc hàng nhất phẩm đã giúp Bích Phương không hề bị lép vế khi đọ dáng với bất cứ người đẹp nào. Đôi chân dài, thon nuột không tì vết của giọng ca "Nâng chén tiêu sầu" đã làm nên thương hiệu trong showbiz Việt. Biết được lợi thế của mình là đôi chân nên Bích Phương rất tích cực diện những trang phục ngắn, bó sát, xẻ sâu.

Bích Phương có đôi chân vàng ngọc bao người ao ước.

Nữ ca sĩ luôn biết cách tạo dáng để đôi chân trở thành trung tâm mọi ánh nhìn.

Bích Phương có đôi chân nuột nà và dài hơn nhiều so với chiều cao 1m65.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]