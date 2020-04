Top 12 mặt nạ thải độc từ thiên nhiên an toàn hiệu quả với làn da

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 07:30 AM (GMT+7)

Mặt nạ thải độc từ thiên nhiên không những giúp da loại bỏ độc tố mà còn sáng mịn trắng hồng. Dưới đây là tổng hợp top 12 công thức làm mặt nạ thải độc từ thiên nhiên an toàn hiệu quả với mọi làn da.

1. Mặt nạ thải độc từ muối biển

Muối biển là nguyên liệu thường thấy trong các căn bếp. Muối có tính chất sát khuẩn giúp hút sạch mọi chất bụi bẩn từ lớp màng bảo vệ trên da và loại bỏ các vi khuẩn gây hại. Khi muối biển kết hợp với những nguyên liệu sau không những giúp thải độc mà cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho da.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 thìa muối biển và 1 thìa dầu oliu, 1 thìa sữa tươi không đường, 1 thìa mật ong.

- Cách thực hiện: Lấy muối biển xay mịn trộn với 1 thìa dầu oliu cùng 1 thìa sữa tươi không đường, 1 thìa mật ong rồi thoa đều lên mặt mát xa trong khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch với nước mát.

- Lưu ý: Với những vùng da có vết thương không nên bôi sẽ gây khó chịu và nên thực hiện vào buổi tối, tần suất làm từ 1 lần/tuần.

2. Mặt nạ thải độc từ lựu

Lựu không chỉ là trái cây yêu thích của nhiều người mà còn dùng làm nguyên liệu thải độc chống oxy hóa cho da hiệu quả. Đắp mặt nạ từ lựu đúng cách gúp bạn thải độc da giảm thâm và tốc độ lão hóa.

Cách làm mặt nạ thải độc từ lựu:

- Bạn lấy quả lựu ép lấy nước rồi ngâm miếng mặt nạ vào nước ép lựu trong khoảng 1 tiếng. Đắp lên mặt mỗi tối khoảng 15-20 phút rồi rửa lại mặt để cảm nhận độ mịn màng của làn da.

3. Mặt nạ quả bơ kiwi

Quả bơ chứa nhiều chất chống oxy hóa các loại alpha và beta carotene giúp bảo vệ cho da và loại bỏ độc tố đồng thời cung cấp các thành phần dưỡng chất cần thiết cho làn da. Bên cạnh đó bơ kết hợp với kiwi càng gia tăng hiệu quả giải độc da, giảm mụn trứng cá làm mềm mịn da.

Cách làm mặt thải độc từ bơ và kiwi

- Lấy 1 quả bơ với 1 quả kiwi xay nhuyễn trộn đều cùng một thìa mật ong. Lấy hỗn hợp này bôi lên vùng da đã làm sạch trong khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước mát.

- Thực hiện đều đặn 2 lần/tuần.

4. Mặt nạ dâu tây mật ong

Dâu tây chứa nhiều các vitamin A, C, E và khoáng chất rất tốt cho làm đẹp da cũng như trắng răng. Dùng dâu tây kết hợp với sữa chua tạo nên loại mặt nạ thải độc làm sạch da, se khít lỗ chân lông cũng như ngăn chặn quá trình lão hóa sớm.

- Nguyên liệu chuẩn bị 4 quả dâu tây và 1 thìa mật ong.

- Cách làm mặt nạ thải độc từ dâu tây: Xay nhuyễn dâu tây trộn đều với mật ong được hỗn hợp. Bạn lấy hỗn hợp này bôi lên vùng da đã làm sạch rồi mát xa trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 1-2 lần/tuần.

5. Mặt nạ chuối

Trong quả chuối chứa hàm lượng lớn các vitamin C, B6 giúp dưỡng ẩm giữ nước cho da. Khi chuối kết hợp với mật ong giúp làm sạch thải mọi độc tố khiến da mịn màng sáng bóng.

Cách làm mặt nạ chuối: Bạn lấy chuối nghiền nhuyễn trộn với 1 thìa mật ong được hỗn hợp. Bạn lấy hỗn hợp này bôi lên vùng da đã làm sạch để trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2 lần/tuần để da được thải mọi độc tố và mịn màng.

6. Mặt nạ rau diếp cá

Rau diếp cá chứa hàm lượng lớn các vitamin A, C, E và tinh dầu giúp chống oxy hóa và thải độc da hiệu quả giúp bạn sở hữu làn da chắc khỏe có tính đàn hồi cao.

Cách làm mặt nạ diếp cá thải độc:

- Bạn lấy 1 nắm lá diếp cá rửa sạch xay nhuyễn và ép lấy nước. Tiếp theo lấy mặt nạ ngâm vào trong nước ép diếp cá khoảng 2 tiếng.

- Dùng mặt nạ này đắp lên vùng da đã làm sạch để trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2 lần/tuần để da được thải độc săn chắc.

7. Mặt nạ nho

Trong quả nho chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp thanh lọc cơ thể thải độc tố cũng như ngăn ngừa lão hóa an toàn hiệu quả.

Nguyên liệu để làm mặt nạ 5 trái nho và bột mì.

Cách làm mặt nạ thải độc từ nho: Bạn lấy nho bỏ hạt vắt lấy nước rồi trộn với bột mì tạo thành hỗn hợp sền sệt. Dùng hỗn hợp này bôi lên vùng da đã làm sạch để trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện 1-2 lần/tuần.

8. Mặt nạ thải độc cà phê dầu dừa

Cà phê chứa nhiều khoáng chất giúp tẩy da chết, chống oxy hóa khi kết hợp cùng dầu dừa giúp da thêm mềm mịn sáng khỏe hơn.

Cách làm mặt nạ cà phê dầu dừa thải độc:

- Bạn lấy 1 thìa cà phê trộn đều với ½ thìa dầu dừa nguyên chất được hỗn hợp sền sệt rồi bôi lên vùng da mặt đã làm sạch trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện 1-2 lần/tuần để da trắng hồng, mịn màng.

9. Mặt nạ thải độc từ cần tây

Cần tây không chỉ ép nước uống để giảm cân mà cần tây còn được sử dụng để làm mặt nạ thải độc cực kỳ hiệu quả. Trong cần tây chứa nhiều vitamin C và khoáng chất thiết yếu giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa , loại bỏ độc tố làm da chắc khỏe duy trì tính đàn hồi.

Để thực hiện bạn lấy 1 cây cần tây ép lấy nước rồi dùng mặt nạ ngâm vào nước ép cần tây khoảng 2 tiếng rồi đắp lên mặt đã rửa sạch để trong khoảng 15-20 phút. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để da sáng mịn căng mướt.

10. Mặt nạ thải độc với than hoạt tính

Than hoạt tính là nguyên liệu hay sử dụng trong y học với ưu điểm hút sạch bụi bẩn loại bỏ độc tính cho cơ thể. Sử dụng than hoạt tính làm mặt nạ thải độc khá an toàn và hiệu quả.

Cách làm mặt nạ than hoạt tính:

- Mua than hoạt tính theo tiêu chuẩn y tế trộn với nha đam tách gel nghiền nhuyễn được hỗn hợp.

- Sử dụng hỗn hợp này đắp lên vùng da đã làm sạch để trong khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 1 lần/tuần để da được làm sạch thông thoáng.

11. Mặt nạ thải độc da từ thiên nhiên với rong biển

Rong biển không chỉ là thức ăn thanh mát bổ dưỡng với cơ thể. Với làm đẹp rong biển giúp kháng viêm, kháng khuẩn, giảm kích ứng da. Đồng thời, rong biển còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất giúp da căng mịn, kiểm soát dầu nhờn và cung cấp độ ẩm cho da.

Nguyên liệu cần có : ½ thìa bột rong biển và 1 thìa tinh dầu hoa lavender.

Cách làm mặt nạ thải độc với rong biển: Bạn trộn đều bột rong biển với tinh dầu hoa lavender được hỗn hợp rồi bôi lên vùng da mặt đã làm sạch và mát xa trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện 2 lần trên tuần để da được thải độc, luôn săn chắc và mịn màng.

12. Mặt nạ thải độc từ vỏ cam

Vỏ cam tuy là thứ hay bị vứt đi nhưng vỏ cam chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp làm đẹp da hiệu quả. Đặc biệt thành phần tinh dầu trong vỏ cam giúp thải độc, giảm sự bài tiết và thông thoáng lỗ chân lông bị tắc.

Cách thực hiện mặt nạ thải độc từ vỏ cam:

- Vỏ cam cắt mỏng rửa sạch và phơi khô rồi xay thành bột mịn. Lấy 1 thìa bột vỏ cam trộn với 1 thìa mật ong và sữa chua được hỗn hợp.

- Bạn lấy hỗn hợp này bôi lên vùng da mặt đã làm sạch để trong khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2 lần/tuần để có kết quả tốt.

Trên đây là tổng hợp top những cách làm mặt nạ thải độc da từ thiên nhiên hiệu quả. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ lựa chọn cho mình những loại mặt nạ thải độc ưng ý để thực hiện tại nhà.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/top-12-mat-na-thai-doc-tu-thien-nhien-an-toan-hieu-qua-voi-lan-da-1082276.html