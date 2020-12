Tình tin đồn của Brad Pitt gợi cảm 'đốt mắt' ở biển

Thứ Ba, ngày 01/12/2020 14:24 PM (GMT+7)

Sydney Sweeney thu hút mọi ánh nhìn trên bãi biển ở Hawaii, Mỹ hồi cuối tuần qua với áo tắm 2 mảnh màu đỏ rực rỡ.

Nữ diễn viên sinh năm 1997 đang ở đảo Maui, Hawaii để quay bộ phim "The White Lotus" của HBO và tranh thủ thời gian nghỉ để tắm biển thư giãn cùng bạn trai Jonathan Davino.

Sydney Sweeney là diễn viên nổi tiếng của Hollywood, sở hữu body nóng bỏng và đặc biệt là vòng một ngoại cỡ. Bạn trai cô sinh năm 1996, là doanh nhân, có vẻ ngoài điển trai và body vạm vỡ đẹp như tài tử.

Hồi đầu năm 2019, truyền thông xôn xao thông tin Brad Pitt đã phải lòng nữ diễn viên trẻ kém 34 tuổi Sydney Sweeney khi cả 2 cùng đóng phim Once Upon A Time... In Hollywood nhưng đại diện của Brad Pitt đã lên tiếng phủ nhận.

Sydney Sweeney và bạn trai tắm biển ở đảo Maui, Hawaii vài ngày trước đó.

Chiếc áo tắm trễ nải cho thấy rõ vòng một căng đầy siêu "bốc lửa" của người đẹp Hollywood.

