"Thánh nữ xăm mình An Giang" kể về hình xăm tình yêu ở vị trí hiểm, đau tới ngất xỉu

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 00:09 AM (GMT+7)

Thiếu nữ An Giang vừa xăm thêm một hình mới ở lưng - vị trí duy nhất cô để dành trên cơ thể, chưa "dính mực" trong quá khứ.

Thiên Hương quyết định xăm lưng sau khi đã xăm kín tay chân.

Cách đây vài ngày, "thánh nữ xăm mình An Giang" - Trần Thị Thiên Hương lại "dính mực". Nhưng lần này đặc biệt hơn cả vì đây là lần đầu cô xăm trên lưng - vị trí duy nhất còn trống trên cơ thể. Trước xăm lưng, Thiên Hương đã nổi tiếng khắp mạng xã hội vì chuyện xăm kín tay, chân, vùng ngực và cổ. Tính tới hiện tại, cô nàng 19 tuổi đã xăm khoảng 30 hình lớn nhỏ toàn thân.

Hình xăm mới của Thiên Hương là dòng ký tự: "Family is where the life begins and the love never ends" (tạm dịch là: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc). Cô được bạn trai ngoại quốc ủng hộ chuyện xăm mình mặc dù trong quá khứ anh từng kỳ thị.

Chia sẻ về lần xăm mới nhất, Thiên Hương tiết lộ: "Trong các vị trí xăm thì xăm lưng đau nhất luôn. Tôi lại không dùng thuốc tê nên xăm xong không đứng dậy nổi. Tôi bị choáng, ngất xỉu tại chỗ. Vì tôi xăm ngay sống lưng, nhiều xương nên đau lắm. Giờ giơ tay làm việc thôi cũng đau."

Thiên Hương sở hữu khoảng 30 hình xăm trên cơ thể.

Là người có rất nhiều kinh nghiệm xăm mình mà lần này Thiên Hương bị sốc. Trước đó, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác đau như vậy. Hơn thế, cô còn bị chảy máu nhiều, không như trước đây xăm tay chân chỉ rươm rướm chút máu.

Cụ thể, Thiên Hương chia sẻ: "Hôm xăm hình, trong người tôi không được khỏe nhưng vẫn đi. Tôi xăm hình nhỏ thôi mà mất 4 tiếng. Trước giờ đi xăm chỉ bị rướm máu mà hôm đó về nhà máu thấm ướt hết áo, hai hôm liền như vậy."

Trước đây, Thiên Hương luôn tự tin bản thân không bao giờ sợ đau. Tuy nhiên, sau lần xăm lưng này, cô thấy hơi sợ kim xăm. Cô quyết định sẽ kiêng khem đầy đủ, không như những lần trước chủ quan.

Thiên Hương đã xăm kín hai chân trước khi xăm lưng.

Vì chuyện xăm kín mình, cô gái 19 tuổi thường bị người khác đàm tiếu khi ra đường. "Xăm một vài hình đã bị người khác nói rồi, huống chi tôi xăm nhiều như vậy. Khoảng 70% ý kiến nhận định người xăm hình là không tốt. Huống hồ chi là một cô gái như tôi", cô cho hay.

Thiên Hương không để ý nhiều tới những thị phi quanh mình. Cô đơn giản nghĩ: "Tuổi trẻ mà! Thấy thoải mái và vui là được. Còn già rồi cũng đâu ai thèm để ý với soi mói mình. Vả lại già rồi còn quan trọng cái đẹp làm gì nữa. Nên tôi luôn bỏ ngoài tai câu nói: Già rồi mấy hình xăm nó sẽ nhăn nheo rồi xấu tệ."

Đến hiện tại, Thiên Hương vẫn chưa có ý định từ bỏ sở thích xăm hình. Có thể, trong tương lai gần, cô nàng sẽ lại in lên da thịt một mẫu mới nếu thích.

Cận cảnh những hình xăm khác trên cơ thể của Thiên Hương.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/thanh-nu-xam-minh-an-giang-ke-ve-hinh-xam-tinh-yeu-o-vi-tri-hiem-dau-toi-n...Nguồn: http://danviet.vn/dep/thanh-nu-xam-minh-an-giang-ke-ve-hinh-xam-tinh-yeu-o-vi-tri-hiem-dau-toi-ngat-xiu-1052385.html