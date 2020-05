"Thánh nữ xăm An Giang" quyết phủ kín cơ thể, tiết lộ "dính mực" chỗ nguy hiểm

Cô gái An Giang tiết lộ ý nghĩa các hình xăm đặc biệt nhất trên cơ thể.

Cô gái An Giang chịu đau đớn xăm hình mới dưới cằm.

10X An Giang - Trần Thị Thiên Hương được biết tới là cô gái "nghiện" xăm hình nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho làn da trắng nõn nà của hot girl. Bởi nó đang dần bị phủ kín bởi nhiều màu mực khác nhau. Tuy nhiên, xăm mình là sở thích đặc biệt của Thiên Hương. Mặc dù đã sở hữu hàng chục hình lớn nhỏ trên cơ thể nhưng cô nàng vẫn chưa muốn dừng lại.

Mới đây nhất, Thiên Hương lại nổi hứng vì "lâu lâu chưa được đụng kim xăm". Lần này, cô quyết định xăm hình bông hoa lớn ở dưới cằm - một vị trí khá khó và nguy hiểm. Phần da dưới cằm rất mỏng và nhạy cảm, cộng thêm đó nó sát ngay phần họng, có thể gây tổn hại sức khỏe nếu đường xăm bị lệch lạc.

Thiên Hương luôn thử thách khả năng chịu đựng của bản thân ở những lần xăm đặc biệt như vậy. Cô từng trải qua nhiều lần đau đớn khi "dính mực" và lần này cũng không ngoại lệ. Cô thừa nhận xăm dưới cằm rất đau, mặc dù không đau bằng xăm sống lưng nhưng so với các vị trí khác thì gấp vài lần.

Với sức chịu đựng tốt, Thiên Hương mất 2 tiếng để hoàn thành hình xăm dưới cằm.

Hiếm người dám xăm ở dưới cằm giống Thiên Hương.

Sau khi xăm thêm hình bông hoa dưới cằm, Thiên Hương sở hữu khoảng 5 hình ở vùng cổ. Trong đó, hình xăm ngay giữa cổ cũng khiến cô phải đối mặt nhiều rủi ro và đau đớn. Tại đó, nàng hot girl xăm lên dòng chữ mang ý nghĩa: Gia đình là mọi thứ (Family price is everything).

Nói về lịch sử xăm hình của mình, Thiên Hương nói: "Tôi xăm hình đầu tiên năm 18 tuổi, ngay trước ngực. Đó là một hình trái tim có đôi cánh - biểu tượng của tình yêu, tình thân. Hiện tại, tôi đã xăm hết 2 cánh tay, 4 hình ở cổ, 2 hình ở ngực, 10 hình ở chân phải và 4 hình ở chân trái. Có một số hình tôi xăm theo ý thích, một số khác là do mẹ thích." Gần đây, Thiên Hương xăm thêm đầu gối và dọc sống lưng. Trong tổng số gần 30 hình xăm trên cơ thể, hình ở đùi sau có diện tích lớn nhất.

Thiên Hương từng bị nhiều người bàn tán, chê bai khi cơ thể chi chít mực. Tuy nhiên, cô nàng không để ý nhiều tới những thị phi quanh mình. Cô đơn giản nghĩ: "Tuổi trẻ mà! Thấy thoải mái và vui là được. Còn già rồi cũng đâu ai thèm để ý và soi mói mình. Vả lại già rồi thì còn quan trọng cái đẹp làm gì nữa. Nên tôi luôn bỏ ngoài tai câu nói: Già rồi mấy hình xăm sẽ nhăn nheo rồi xấu tệ." Hơn thế, Thiên Hương luôn được bạn trai ngoại quốc ủng hộ chuyện xăm trổ, mặc dù trước đây anh chàng này rất kỳ thị người như vậy.

Cụ thể về ý nghĩa những hình xăm trên người, Thiên Hương tiết lộ như dưới đây:

Thiên Hương xăm hình cô gái ở phía sau bắp đùi. Nó không mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, chỉ là một hình được cô ưa thích khi tìm hiểu về thể loại xăm châu Âu nên ngẫu hứng thực hiện.

Ở mặt đùi trước, Thiên Hương xăm hình voi - biểu tượng một vị thần của Ấn Độ. Theo cô, xăm hình bằng mực màu đau hơn mực đen. Vì khi xăm mực màu, thợ xăm phải tô nhiều và đậm hơn.

Hình xăm trên đầu gối của Thiên Hương là dòng chữ tiếng Trung trên đầu gối. Nó mang ý nghĩa là: "Đối với thế giới, bạn là một người, nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới của tôi."

Dòng chữ dài trên chân của cô cũng tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành, mang ẩn ý: Nếu chúng ta không trân trọng những gì đang có, khi mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Hình xăm dọc sống lưng của Thiên Hương là dòng ký tự: "Family is where the life begins and the love never ends" (tạm dịch là: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc). Theo cô nàng 10X, sống lưng là vị trí xăm gây đau đớn nhất, tiếp đó là giữa cổ.

