Rosé (BlackPink) tiết lộ 6 tips sở hữu làn da trắng sứ

Thứ Tư, ngày 02/02/2022 13:51 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chỉ trong một thời gian ngắn, ban nhạc K-pop toàn nữ BlackPink đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Nhóm gồm bốn thành viên Jisoo, Jennie, Lisa và Rosé.

Một trong những công việc quan trọng của Rosé và các thành viên khác trong nhóm là giữ gìn ngoại hình để luôn hoàn hảo trong mắt công chúng. Rosé rất quan tâm đến sức khỏe của da mặt và chăm sóc nó rất kỹ lưỡng bằng các liệu trình mà cô đã chăm chỉ thực hiện hàng ngày.

Rosé cũng luôn sử dụng sữa dưỡng thể để giữ ẩm cho da. Xuất hiện trong chương trình Choi Hwa Jung’s Power Time, cô chia sẻ: ‘Tôi rất coi trọng việc rửa mặt. Tôi thường xuyên rửa mặt rất kỹ vào cuối ngày. Lớp trang điểm của tôi khá đậm đặc nên phải tẩy trang thật kỹ’.

Rosé sở hữu làn da em bé.

Jisoo – chị cả của nhóm – nhận xét khuôn mặt của Rosé trông đẹp nhất ngay cả khi không trang điểm vì cô sở hữu làn da em bé. Dưới đây là chế độ làm đẹp và những bí quyết giúp các cô gái có được làn da đẹp không tì vết như Rosé.

1. Sử dụng một chất tẩy rửa hoàn hảo như Rosé

Hầu hết phụ nữ sử dụng trang điểm gần như mỗi ngày để giữ cho vẻ ngoài của mình đẹp rạng rỡ, Rosé cũng vậy. Để duy trì một làn da đẹp, mỗi ngày, bạn hãy cố gắng làm sạch da 2 lần (sáng và tối) bằng sữa rửa mặt dạng dầu hoặc sữa để loại bỏ bụi bẩn và phần còn lại của lớp trang điểm.

2. Cách giữ làn da luôn sạch sẽ

Nếu chúng ta chỉ rửa mặt bằng nước, mỹ phẩm, chất bẩn và dầu sẽ không trôi đi hết, chúng sẽ tích tụ lại trong lỗ chân lông, gây ra mụn. Nếu bạn không vệ sinh da mặt sạch sẽ thì các bước dưỡng da sau đó cũng trở nên vô nghĩa bởi khi lỗ chân lông không được làm sạch tốt sẽ không thể hấp thụ được các dưỡng chất.

Rosé rất coi trọng làm sạch da mặt.

3. Huyết thanh để duy trì làn da hoàn mỹ

Rosé sử dụng huyết thanh có chứa các dưỡng chất như glycerin, propylene glycol, vitamin E… Các thành phần này có tác dụng dưỡng ẩm và chống oxy hóa cho da.

4. Thường xuyên dùng kem chống nắng

Kem chống nắng sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV. Vì vậy, bạn nên sử dụng kem chống nắng trước khi ra ngoài để đảm bảo làn da luôn khỏe mạnh.

5. Ăn uống đúng cách sẽ mang đến cho bạn làn da hoàn hảo

Rosé thường xuyên ăn rau và trái cây với lượng dinh dưỡng dồi dào - những thực phẩm này rất giàu vitamin, không chỉ tốt cho da mà còn tốt cho sức khỏe tổng thể của cô.

Chế độ ăn lành mạnh tốt cho sức khỏe tổng thể của cô.

6. Chọn sản phẩm phù hợp

Rosé biết làn da của mình trông như thế nào, vì vậy cô luôn trung thành với những sản phẩm phù hợp nhất với mình. Các thương hiệu mỹ phẩm tung ra các sản phẩm mới mỗi ngày, một số được quảng cáo rầm rộ và được coi là tốt nhất, nhưng hãy lưu ý vì không phải sản phẩm nào cũng phù hợp với bạn.

Ăn nhiều rau và trái cây như Rosé sẽ giúp vẻ ngoài của bạn chậm lão hóa, vì sao?

Hai loại protein chính của da, collagen và elastin, lão hóa theo thời gian, khiến chúng hoạt động kém tươi trẻ hơn so với khi một cô gái mới tốt nghiệp trung học. Càng nhiều tuổi, khả năng chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể bạn có thể bị lấn át bằng cách làm hỏng các phân tử gốc tự do chứa oxy, vốn được tạo ra một cách tự nhiên trong tế bào của bạn. Tệ hơn nữa, việc tiếp xúc với tia cực tím của ánh nắng mặt trời, hút thuốc và ăn uống không lành mạnh sẽ tạo ra thêm các phân tử gốc tự do làm tổn thương thêm làn da của bạn.

Rosé ăn nhiều rau và trái cây.

Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin C từ thực phẩm có thể giúp tái tạo tế bào da, giảm nếp nhăn và chống lại sự lão hóa do tia cực tím. Nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn nhiều trái cây và rau, là những thành phần chính cung cấp vitamin C trong thực phẩm, có liên quan đến làn da khỏe mạnh hơn ở phụ nữ.

Những loại rau và trái cây giàu vitamin C phải kể đến ớt đỏ và xanh, bông cải xanh, dâu tây, trái cây họ cam quýt và kiwi.

