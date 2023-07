Nữ tiền đạo tham dự World Cup 2023: cao 1m80, sắc vóc "quyến rũ nhất thế giới"

Jordyn Huitema thông báo tin vui tới người hâm mộ trên trang cá nhân.

Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Jordyn Huitema bất ngờ thông báo sẽ tham dự World Cup 2023. Cô viết: "So deeply grateful to have gotten the call up for this Women’s World Cup Canada you have my heart, let's do this thing" (tạm dịch: "Vô cùng biết ơn vì đã nhận được cuộc gọi tham dự World Cup nữ lần này. Canada luôn trong trái tim tôi, chúng ta hãy làm điều đó nào!").

Bài đăng của nữ tiền đạo sinh năm 2001 nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng fans bóng đá. Nhiều người gửi lời chúc mừng và ủng hộ Jordyn Huitema. "Tuyệt vời", "Cô gái của tôi, rất nóng lòng để thấy em được tỏa sáng", "Rất tự hào về em, hãy là một ngôi sao bóng đá thực thụ nhé",... là những bình luận của cư dân mạng.

Tiền đạo 2K1 luôn nổi bật trên sân thi đấu nhờ sắc vóc và tài năng.

Jordyn Huitema hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo của đội tuyển bóng đá nữ Canada. Chân sút sinh năm 2001 cũng là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 1,6 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Cô cũng luôn nằm trong top những cầu thủ quyến rũ nhất thế giới. Thỉnh thoảng, người đẹp làm mẫu ảnh cho các hãng thời trang, sản phẩm về thể thao.

Cô sở hữu chiều cao 1,8m, nặng 70kg với số đo ba vòng lý tưởng lần lượt là: 90-60-90 (cm). Gương mặt nhỏ nhắn, góc cạnh với đôi mắt xanh dương sâu thẳm và sống mũi cao thẳng tắp cùng thân hình săn chắc giúp Jordyn Huitema trông thu hút trong từng khung hình. Bước chân vào sự nghiệp "quần đùi, áo số" từ khi có nhỏ tuổi, cô nàng sớm rèn luyện cho mình được thân hình săn chắc, dẻo dai và linh hoạt.

Jordyn Huitema mang vẻ đẹp khỏe khoắn và cực kỳ gợi cảm, cuốn hút.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, người đẹp này thường xuyên chia sẻ hình ảnh, clip tập luyện trên sân cỏ lẫn khi ở nhà. Duy trì việc tập luyện hằng ngày giúp mỹ nhân này có được hình thể gọn gàng nhưng không bị cơ bắp thô cứng. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên đi bơi và thỉnh thoảng đi bộ, chạy bộ cùng bạn bè. Điều này giúp cô giữ được vẻ đẹp tràn đầy sức sống, năng lượng.

Là một cầu thủ bóng đá cần thể lực tốt, thế nên ngoài chế độ tập luyện Jordyn Huitema ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt bổ sung protein, chất xơ, vitamin từ các loại thực phẩm sạch.

Những khoảnh khắc chụp vội trên sân cỏ, Jordyn Huitema cũng khoe được nhan sắc lẫn thần thái cuốn hút.

Thường xuyên để mặt mộc khi thi đấu, Jordyn Huitema gây mê mẩn với làn da căng mịn, khỏe khoắn là điều mà nhiều phái đẹp ao ước. Được biết, cô hầu như không make up, chú trọng tẩy trang, dùng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Vì thường xuyên phải tham gia các hoạt động ngoài trời và đổ nhiều mồ hôi, cô uống nhiều nước lọc lẫn nước ép hoa quả trong ngày.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nu-tien-dao-tham-du-world-cup-2023-cao-1m80...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nu-tien-dao-tham-du-world-cup-2023-cao-1m80-sac-voc-34quyen-ru-nhat-the-gioi34-179208.html