Nữ thợ xăm Hà thành: "Yêu là xăm, chia tay xóa hình đau đớn không chịu nổi"

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 05:00 AM (GMT+7)

Nữ thợ xăm 9X kể ra hậu quả việc che xăm, xóa xăm của các đôi tình nhân sau chia tay.

Chân dung nữ thợ xăm Hà thành - Bích Ngọc.

Người mê xăm hình đều biết đến cái tên Ngọc Like (tên thật Trần Thị Bích Ngọc, sinh năm 1993) - một trong những nữ thợ xăm có tiếng nhất Hà thành hiện nay. Trước khi đến với nghề, cô theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế trang phục nghệ thuật của trường.

Ngọc Like chuyên nhất về mảng xăm che sẹo. Cô đã giúp bao người lấy lại tự tin về hình thể sau khi da thịt bị tổn thương. Ví dụ như bị bỏng bô, mổ sinh đẻ, mổ dạ dày, bị tai nạn giao thông, sẹo lồi cơ địa...

Làm nghề từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Ngọc Like từng gặp qua nhiều trường hợp xăm hình oái ăm. Trong đó có chuyện các cặp đôi thích xăm hình giống nhau, xăm tên tuổi người yêu khi mặn nồng. Sau đó, họ chia tay và phải xử lý hình xăm đó. Họ tìm tới Ngọc để cầu cứu như một lẽ đương nhiên.

Đây là một ví dụ của việc che xăm tên người yêu sau chia tay.

Xăm hình để thể hiện tình cảm với đối phương

Trên quan điểm cá nhân, Ngọc Like cho rằng không nên xăm tên người yêu, vợ hoặc chồng lên người. Cụ thể, cô nói: "Đời người có nhiều chuyện không lường trước được. Với cá nhân Ngọc thì Ngọc sẽ không xăm những điều liên quan đến tình cảm nam nữ lên người. Tình cảm là chuyện riêng tư, mình sẽ giữ riêng cho mình. Có một số người đến chỗ Ngọc chọn xăm tên con, họ nói: Con mãi mãi là của mình, còn tình cảm nam nữ là thứ có thể thay đổi."

Tuy nhiên trên thực tế, nữ thợ xăm Hà thành từng gặp qua không ít người muốn thể hiện tình cảm với đối phương bằng hình xăm. Ngọc Like kể: "Ngọc xăm khá nhiều cho các cặp đôi, cặp vợ chồng, nhưng tất nhiên trong số đó, có đôi lâu bền hạnh phúc, có đôi không may chia tay. Họ quay lại chỗ mình để sửa lại hình xăm (che đi).

Một số nói họ không hối hận khi xăm và coi đó là kỷ niệm đẹp một thời họ luôn trân trọng. Ngược lại, cũng có một số trường hợp họ không muốn sửa nhưng người yêu mới, vợ/chồng mới của họ cảm thấy không thoải mái nên đành chiều lòng đi sửa. Cũng có cả trường hợp: Cứ yêu người mới là thế nào cũng xăm hình đôi, xăm tên hoặc chân dung người yêu mới để chứng tỏ tình yêu."

Vì vậy, theo Ngọc Like, ý tưởng xăm hay không xăm hình vì tình yêu là tùy thuộc vào suy nghĩ, cảm xúc của mỗi cá nhân. Cô chỉ khuyên mọi người cẩn trọng suy nghĩ vì "hình xăm là thứ theo mình cả đời."

Vị trí hình xăm tình yêu và khó khăn khi che xăm

Nữ thợ xăm cho biết: "Người xăm hình tình cảm thường chọn các vị trí như ngực, lườn, bắp tay trong. Có nhiều đôi xăm gần vị trí nhạy cảm như một cách đánh dấu lãnh thổ. Một số khác thì muốn cả thế giới thấy họ là một đôi nên chọn vị trí thật lộ như cánh tay để xăm."

Hình xăm tình yêu đa phần là chữ nên thường được xăm mực đen. Màu này xăm lên đẹp và sắc nét nhất. Khi che xăm, thợ xăm phải chọn hình để che lấp toàn bộ hình cũ mà vẫn phải tinh tế.

"Thợ xăm phải lựa chọn hình phù hợp để che xăm và đảm bảo yêu cầu của khách nên nó thật sự hack não (khó). Có nhiều bạn xăm hình to và dày quá nên lúc sửa rất khó, phải làm hình to hơn để che, nhiều lúc che lại nhìn không thể đẹp như ý. Ví dụ như có người xăm hình chân dung, khi phải làm hình mới che đi thì nhìn chung rất khó", Ngọc Like cho biết thêm.

Để có thể che hình xăm, thợ xăm yêu cầu hình cũ đã lành hoàn toàn, tức là khoảng 1 tháng sau xăm.

Bên cạnh chuyện che xăm, một số người muốn xóa hẳn. Người xăm phải chọn được nơi uy tín xử lý, nếu không sẽ gặp phải hậu quả khôn lường. Ngọc Like không nhận xóa, nhưng cô biết: "Xoá có thể để lại sẹo, loại sẹo tuỳ theo cơ địa của cá nhân khách hàng (lồi, loang, khác màu da...) hoặc là không hết được 100%. Nhiều bạn bỏ cuộc giữa chừng vì xoá xăm rất đau không chịu nổi và chi phí cũng khá cao. Không ít người đi xóa không hết hoặc để lại sẹo, đành phải đi xăm che hình mới."

Trước khi đến với Brad Pitt, Angelina Jolie từng kết hôn với nam diễn viên Billy Bob Thornton và có một hình xăm ghi tên chồng trên bắp tay trái. Sau chia tay, cô đã xăm đè các ký tự khác.

Ngôi sao của series Big Bang Theory không ngần ngại xóa dấu tích của cuộc hôn nhân đổ vỡ với Ryan Sweeting. Trước đó, Cuoco đã xăm ngày đám cưới đằng sau lưng.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/nu-tho-xam-ha-thanh-yeu-la-xam-chia-tay-xoa-hinh-dau-don-khong-chiu-no...Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/nu-tho-xam-ha-thanh-yeu-la-xam-chia-tay-xoa-hinh-dau-don-khong-chiu-noi-1048808.html