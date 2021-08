Ngắm những bức hình này, ai có thể nghĩ Song Hye Kyo sắp bước sang tuổi 40!

Đến thăm cửa hàng của Fendi tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo khiến netizen ngỡ ngàng vì cách ăn mặc trang điểm quá trẻ trung, khoe nhan sắc siêu “hack” tuổi.

Trong ngày 26/7, Song Hye Kyo khiến netizen Hàn "dậy sóng" tới 2 lần liên tiếp. Đầu tiên là do bức ảnh cô đăng trên tài khoản IG chụp cùng bạn diễn nam. Bức ảnh được đăng kèm dòng thông tin Yoon Jae-guk & Ha Young-eun cùng hashtag Now, We Are Breaking Up. Đây là tên của hai diễn viễn chính trong drama đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo, và hashtag chính là tên của bộ phim.

Bức ảnh gây ồn ào vì Song Hye Kyo cực kỳ hiếm khi đăng ảnh cùng bạn diễn nam lên tài khoản cá nhân. Ngoài cậu em Yoo Ah In, đây là bạn diễn nam thứ 2 được nữ diễn viên đăng ảnh trên trang cá nhân.

Chỉ sau đó ít giờ, Song Hye Kyo tiếp tục khiến netizen Hàn dậy sóng lần 2 với loạt ảnh tới thăm cửa hàng của Fendi tại Hàn Quốc. Là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Fendi, Song Hye Kyo diện trang phục nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2021 của nhãn hàng, trang điểm tự nhiên, tóc tết lệch dịu dàng.

Mặc dù đã chuẩn bị bước sang tuổi 40, nhưng Song Hye Kyo vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, visual cực phẩm đúng chuẩn “đại minh tinh châu Á”.

Đặc biệt, thân hình thon gọn, vòng eo siêu nhỏ của Song Hye Kyo càng khiến cộng đồng mạng xứ Hàn bàn tán xôn xao. Song Hye Kyo chắc chắn đã tập luyện vô cùng chăm chỉ để có màn comeback ngoạn mục thế này.

Thế nhưng, một số netizen vẫn cho rằng nữ diễn viên mặc trang phục chưa hợp lý "trên Đông dưới Hè", mặc dù chiếc áo len cổ lọ là trang phục nhằm quảng bá cho bộ sưu tập Thu Đông 2021 của nhãn hàng.

Sau 2 năm không xuất hiện trên màn ảnh, 2021 đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo với hàng loạt drama được mong chờ nhất nhì điện ảnh Hàn. Đầu tiên, bộ phim Now, We Are Breaking Up của cô dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 11 năm nay. Sau đó sẽ là dự án drama dài hơi The Glory.

Trong ngày 22/7, truyền thông Hàn tiếp tục đưa tin Song Hye Kyo có thể sẽ tiếp tục xuất hiện trong một drama mới của đạo diễn đình đám nhất nhì điện ảnh Hàn là Lee Eun Bok. Nếu như "đại minh tinh châu Á" đồng ý, và có vẻ như điều này đã là chắc chắn đến 90%, đây sẽ là drama thứ 3 liên tiếp của Song Hye Kyo khi cô quyết định comeback với màn ảnh trong năm 2021.

