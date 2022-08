Không phải collagen, 3 dưỡng chất này mới thực sự cần để da trẻ mãi

Thứ Năm, ngày 25/08/2022 23:08 PM (GMT+7) Chia sẻ

Có 3 chất bổ sung cho vẻ đẹp chống lão hóa ngoài collagen, bạn nên dùng thử khi muốn có làn da trong trẻo, trẻ trung trên 40 tuổi.

Mặc dù có rất nhiều lợi ích của việc bổ sung collagen để thúc đẩy làn da dẻo dai, rạng rỡ và tươi sáng hơn, nhưng thường là không đủ nếu mục tiêu của bạn là một làn da đầy sức sống tự nhiên. Trong khi nỗ lực để có làn da khỏe đẹp trên 40 tuổi, ăn một chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp đủ nước thường xuyên, tập thể dục và ngủ đủ giấc là điều bắt buộc, cũng như bổ sung một số lựa chọn khác..

Có 3 chất bổ sung cho vẻ đẹp chống lão hóa ngoài collagen, bạn nên dùng thử khi muốn có làn da trong trẻo, trẻ trung trên 40 tuổi.

Tại sao Collagen là không đủ khi dùng một mình

Trước hết, (trước khi đi sâu vào 3 chất bổ sung yêu thích làn da khỏe mạnh khác), chuyên gia làm đẹp, tiến sĩ Jordan Dorn giải thích lý do tại sao chỉ bổ sung collagen sẽ không mang lại kết quả rạng rỡ cần có nếu sử dụng đơn lẻ: “Collagen là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể, chiếm gần một phần ba thành phần protein của nó. Collagen không chỉ có trong da mà còn có trong các tuyến, các cơ quan, xương, van tim, não, gan và phổi của chúng ta. Thật không may, sau tuổi 30, lượng collagen trong cơ thể giảm 1-2% mỗi năm và đến tuổi 45, người bình thường đã mất tới 30%, dẫn đến nếp nhăn và mất độ đàn hồi của da."

Cũng quan trọng như collagen, chuyên gia làm đẹp không khuyên bạn nên uống một loại thực phẩm bổ sung collagen thông thường. Ông lưu ý rằng hầu hết các chất bổ sung collagen trên thị trường đều có nguồn gốc từ động vật, không chỉ thường chứa nhiều chất độc mà động vật nông nghiệp công nghiệp được cho ăn mà còn rất khó sử dụng cho cơ thể.

Ông nói, phân tử collagen, ở dạng nguyên vẹn, là một phân tử cực lớn mà cơ thể không thể phá vỡ và sử dụng một cách hiệu quả, đó là lý do tại sao ông khuyên bạn nên bổ sung bằng 3 lựa chọn khác: "Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu bổ sung các chất dinh dưỡng cụ thể cho phép cơ thể bạn tạo ra collagen của chính nó một cách tự nhiên, như nó luôn luôn có. Cơ thể cần tới 2.000 mg Lysine, 1000 mg Proline, và 1000 mg Vitamin C mỗi ngày để tổng hợp collagen."

L-Lysine

Bằng cách sử dụng các tiền chất và các khối xây dựng cho phép cơ thể tự tổng hợp collagen, bạn có thể sản xuất collagen hàng ngày một cách tự nhiên và sức khỏe làn da của bạn sẽ cải thiện đáng kể để có vẻ ngoài săn chắc và săn chắc hơn. L-Lysine là một axit amin là "khối xây dựng chính của collagen" và cơ thể cần đến 2-3 gam mỗi ngày để tổng hợp collagen tối ưu. Dorn nói, đây là một lượng "rất khó để có được chỉ từ chế độ ăn uống."

L-Proline

L-Proline là một axit amin khác cũng là thành phần thiết yếu của collagen và các sợi elastin hỗ trợ mô liên kết. L-Proline hoạt động phối hợp với L-Lysine để tổng hợp collagen và tổng hợp collagen cần 1000 mg proline. Giống như L-Lysine, đây có thể là một lượng khó kiếm được từ chế độ ăn uống, đó là lý do tại sao việc bổ sung là rất quan trọng.

Vitamin C

Thường được ca ngợi là một loại vitamin thiết yếu trong bất kỳ quy trình chăm sóc da tuyệt vời nào hoặc chế độ ăn uống lành mạnh cho làn da, vitamin C cũng có thể giúp bạn thu được nhiều lợi ích khi được dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung, Dorn nhấn mạnh. Quá trình tổng hợp collagen cũng không thể xảy ra nếu không có vitamin C. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp chống lại các gốc tự do và giảm viêm trong cơ thể, một lý do khác tại sao nó có lợi cho sức khỏe làn da.

Cơ thể cần 1000 mg Vitamin C để sản xuất collagen và Dorn khuyên bạn nên dùng loại này cùng với L-Lysine và L-Proline để giữ cho làn da trẻ trung và khỏe mạnh. Chúng là những chất dinh dưỡng tạo nên làn da và mô mềm của bạn. Ông kết luận: “Chúng rõ ràng là cần thiết cho cơ thể, và hầu hết mọi người đều không nhận đủ những chất dinh dưỡng này để duy trì sản xuất collagen hàng ngày."

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/khong-phai-collagen-3-duong-chat-nay-moi-thuc-su-can-de-da-tre-mai-1...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/khong-phai-collagen-3-duong-chat-nay-moi-thuc-su-can-de-da-tre-mai-1390388.ngn