Hoa hậu Liverpool gây 'bão' với ảnh nội y phô vòng một siêu ngoại cỡ

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 08:22 AM (GMT+7)

Christine McGuinness luôn khiến người nhìn "bỏng mắt" bởi body cực sexy nóng bỏng.

Bộ ảnh nội y tím lịm của người đẹp sinh năm 1988 mới đây một lần nữa gây "bùng nổ" mạng xã hội vì quá "bốc lửa".

Christine McGuinness vốn nổi tiếng sở hữu đường cong thể hình nóng bỏng và đặc biệt là vòng một ngoại cỡ, do vậy, cô thường khiến người nhìn choáng váng mỗi khi trình diễn nội y hay áo tắm.

Chiếc áo ngực trễ nải khoe gần trọn vòng một của chân dài 8x .

Christine McGuinness đăng quang Hoa hậu Liverpool năm 2007 và bắt đần lấn sân showbiz với vai trò người mẫu.

Cô kết hôn với Paddy McGuinness - người dẫn chương trình nổi tiếng Take Me Out 47 tuổi vào năm 2011. Cặp đôi có 3 con chung và hiện vẫn rất hạnh phúc bên nhau.

Ngoài làm mẫu, Christine McGuinness là sao show truyền hình thực tế The Real Housewives of Cheshire ở Anh và rất được yêu thích.

Hiện cô có hơn 480 ngàn người theo dõi trên Instagram.

