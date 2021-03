Giảng viên ĐHSP Vinh có “vòng eo chuẩn nhất hệ mặt trời" dù đã là mẹ 2 con

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

Lê Hà Phương sở hữu số đo 3 vòng nóng bỏng, được mệnh danh là "Giảng viên có vòng eo chuẩn nhất hệ mặt trời".

Lê Hà Phương được các sinh viên trong trường mệnh danh là "Giảng viên có vòng eo chuẩn nhất hệ mặt trời". Cô sinh năm 1988, quê ở Nghệ An. Được biết, hiện nay, cô đang công tác tại Đại học Vinh, chuyên ngành Báo chí - Truyền thông, kiêm Biên tập viên Truyền hình Đài PTTH Nghệ An. Lê Hà Phương được nhiều người biết đến khi tham gia trông thi ở trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) với vai trò là giám thị.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m68, vóc dáng nóng bỏng cùng hình thể vô cùng quyến rũ và số đo 3 vòng bốc lửa 87-60-90 (cm), ít ai biết, nữ giảng viên đã là mẹ của cặp song sinh đáng yêu. Không chỉ thế, cư dân mạng còn "ngã ngửa" vì loạt thành tích "vô tiền khoáng hậu" của "hot girl" giám thị xinh đẹp . Trước đó, cô đã tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Báo chí truyền hình và tốt nghiệp Thạc sĩ Báo chí học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Cô từng lọt Top 10 cuộc thi “Người mẫu quý bà Việt Nam 2018” và xuất sắc giành giải “Người đẹp ăn ảnh nhất”.

Ở độ tuổi U30 và đã trải qua sinh nở, nữ giảng viên khiến bao người ghen tị bởi sắc vóc nuột nà, thon gọn chẳng kém gì gái son. Cô chia sẻ: "Phụ nữ đẹp không hẳn là được ưu ái nhất nhưng phụ nữ biết yêu thương chính mình luôn sống dễ dàng hơn. Có một câu nói của Sophia Loren tôi rất thích, đó là: “Không gì khiến phụ nữ xinh đẹp hơn niềm tin rằng nàng xinh đẹp”. Bạn phải có niềm tin trước tiên, đó là thứ sẽ tạo nên năng lượng tích cực nhất. Sai lầm của các mẹ bỉm sữa là luôn nghĩ rằng: “Đợi con lớn rồi chăm sóc bản thân”, “Có chồng con rồi không cần làm đẹp nữa”, “Con là tất cả, hy sinh vì con”… Tôi không nghĩ vậy. Thậm chí, tôi còn chia sẻ với chồng về lộ trình chăm sóc bản thân trước và sau khi sinh con để anh ấy hiểu hơn".

Cũng giống như nhiều phụ nữ khác, trong suốt quá trình mang thai, Lê Hà Phương không tăng cân quá nhiều nhưng vẫn có một số vết rạn bụng. Chính vì thế, ngay từ tháng thứ 2 của thai kì, Lê Hà Phương đã sử dụng kem trị rạn. Sau sinh, cô sử thêm gen nịt bụng kết hợp các biện pháp làm đẹp dân gian như massage bụng bằng ngải cứu, rượu gừng, dầu dừa,...

Vì lịch làm việc dày đặc, Lê Hà Phương không có quá nhiều thời gian để đến phòng gym, nên cô đã trang bị thêm một số dụng cụ để tập luyện ngay tại nhà với các bài tập giữ dáng cơ bản nhất như Plank, 100 lần Squats và 100 lần gập bụng.

Người xưa có câu: "Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ". Một khảo sát về sắc đẹp đã được tiến hành với 14.000 phụ nữ. Câu hỏi “Bạn thấy phụ nữ đẹp nhất khi nào?” 69% đều khẳng định phụ nữ hấp dẫn nhất và quyến rũ nhất khi cười chứ không phải khi trang điểm. Cười nhiều hơn mỗi ngày cũng là một phương pháp làm đẹp giúp cho mỗi người phụ nữ tươi trẻ và kéo dài tuổi xuân. Nữ giảng viên bày tỏ: "Vóc dáng đẹp, bốc lửa, sexy chưa chắc đã có sức quyến rũ bằng nụ cười rạng rỡ vì khi bạn cười, cả thế giới cười với bạn. Bậc cổ nhân thường nói: Đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở nụ cười tươi. Chính vì thế, người phụ nữ luôn tin mình xinh đẹp sẽ rạng rỡ và xứng đáng nhận về những điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống mang lại. Sắc đẹp cũng là một dạng tài năng và người phụ nữ nào duy trì được cho mình điều ấy sẽ là người kiên trì nhất".

Nữ giảng viên cho biết thêm, cô không ăn kiêng quá khắt khe mà chú trọng bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là chất đạm và chất xơ như rau, củ, quả và nước ép trái cây.

