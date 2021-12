Giảm cân nhờ bữa sáng thịnh soạn

Thứ Bảy, ngày 04/12/2021 09:40 AM (GMT+7)

SKĐS- Bữa sáng từ lâu đã được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nhưng bạn có biết, bữa sáng đủ chất lại giúp giảm cân?

Bữa sáng giàu calo giảm cảm giác đói và thèm đồ ngọt trong suốt cả ngày

Nghiên cứu mới từ Hiệp hội Nội tiết & Trao đổi chất của Hoa Kỳ cho thấy bữa sáng thậm chí còn đóng một vai trò lớn hơn đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta hơn những gì chúng ta nghĩ trước đây. Cụ thể, những người ăn sáng nhiều đốt cháy gấp đôi lượng calo so với những người ăn bữa tối nhiều.

Họ cũng ít cảm thấy thèm ăn hơn, đặc biệt là đồ ngọt, đồng thời có lượng đường trong máu (glucose) và insulin ổn định hơn trong suốt cả ngày. Quá trình trao đổi chất của mọi người hoạt động tích cực hơn sau khi ăn sáng.

Quá trình trao đổi chất hoạt động tích cực hơn sau khi ăn sáng.

Trong vòng 3 ngày, các nhà nghiên cứu đã đánh giá 16 người đàn ông luân phiên ăn bữa sáng ít calo và bữa tối nhiều calo và ngược lại. Sau đó, sinh nhiệt do chế độ ăn uống (DIT) - thước đo mức độ cơ thể chuyển hóa thức ăn - được theo dõi ở những người tham gia, cũng như cảm giác đói tổng thể, mức đường huyết và thèm đồ ngọt.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trung bình, DIT của những người tham gia cao hơn 2,5 lần sau bữa sáng so với sau bữa tối, về cơ bản cho thấy rằng chuyển hóa của mọi người hoạt động tích cực hơn sau bữa ăn sáng của họ. Ngoài ra, ăn một bữa sáng giàu calo có liên quan đến việc giảm cảm giác đói và cảm giác thèm ngọt trong suốt cả ngày.

So với bữa sáng phong phú, bữa sáng ít calo dễ gây ra tình trạng ăn vặt trong ngày. Ngoài ra, theo các nhà nghiên cứu, những người ăn bữa sáng ít hơn có xu hướng ăn nhiều hơn vào bữa tối.

Insulin, một loại hormone giúp biến thức ăn thành năng lượng - và lượng glucose trong máu, được sử dụng để tạo năng lượng, cũng thấp hơn sau bữa sáng so với sau bữa tối. Những phát hiện này có thể có ý nghĩa rất lớn đối với những người muốn giảm cân, cùng với những người mắc bệnh tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu cho biết, bữa sáng phong phú nên được ưu tiên hơn các bữa tối giàu calo để giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

Bữa sáng ít calo dễ gây ra tình trạng ăn vặt trong ngày.

Bỏ bữa sáng làm hỏng mục tiêu giảm cân

Theo các chuyên gia, bỏ bữa sáng là một phương pháp ăn kiêng phổ biến được nhiều người áp dụng. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn sáng ít hơn thường ăn vặt nhiều hơn vào cuối ngày, làm hỏng mục tiêu giảm cân của họ. Tiến sĩ Minisha Sood, một nhà nội tiết học tại Bệnh viện Lenox Hill ở Thành phố New York, cho biết: ‘Mọi người bỏ bữa sáng hết lần này đến lần khác để cố gắng kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Điều này đi ngược lại nhịp sinh học bình thường của chúng ta và đối với một số người có dấu hiệu đói mạnh vào buổi sáng, nó có thể dẫn đến tình trạng no quá mức vào bữa ăn giữa ngày. Nó cũng có thể dẫn đến việc ăn quá nhiều vào bữa tối một phần do tâm lý muốn bù lại lượng calo đã mất và điều này thường gây phản tác dụng’.

Sự trao đổi chất của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhịp sinh học hay còn gọi là chu kỳ ngủ - thức. Sood cho biết, mọi người nhạy cảm hơn với insulin vào buổi sáng, về cơ bản có nghĩa là cơ thể họ cần sản xuất ít insulin hơn để kiểm soát lượng đường huyết sau khi ăn.

Bạn nên ăn các bữa ăn giàu calo sớm hơn trong ngày.

Ăn sáng để cung cấp năng lượng cho cả ngày

Tiến sĩ John Magaña Morton, giám đốc bộ phận của Yale Medicine B khuyết tật & Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, khuyên bạn nên ăn các bữa ăn giàu calo sớm hơn trong ngày, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng giảm cân.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, tốc độ trao đổi chất của chúng ta chậm lại vào ban đêm, khiến cơ thể phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa thức ăn và đốt cháy thức ăn để lấy nhiên liệu. Ngoài ra, hãy hướng tới một bữa sáng cân bằng - chẳng hạn như trái cây, trứng, bột yến mạch và sữa chua, tránh thực phẩm chế biến quá kỹ, như bánh ngọt và ngũ cốc có đường. Morton cho biết thêm, những chất này được hấp thụ nhanh hơn và có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến.

