Đường cong nóng bỏng của 'mỹ nhân tân cương' Địch Lệ Nhiệt Ba

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 08:46 AM (GMT+7)

Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng quyến rũ, gợi cảm trong bộ đầm lấp lánh tại hậu trường sự kiện "Tinh Quang Đại Thưởng" của Đằng Tấn.

Tại sự kiện "Tinh Quang Đại Thưởng" của Đằng Tấn tối 20/12, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành cái tên nóng nhất buổi tiệc vì xuất hiện lung linh như một nàng công chúa. Đêm hôm đó, cô làm “dậy sóng” mạng xã hội khi thay hai bộ đầm với hai phong cách khác nhau

Dung mạo sắc sảo của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đoạn clip hậu trường nữ diễn viên chụp hình khi hóa thành một quý cô quyến rũ đã thu hút mọi sự chú ý. Ai cũng đều tấm tắc khen ngợi thân hình của “mỹ nhân Tân Cương” gợi cảm, nóng bỏng trong từng khung hình. Diện bộ váy lấp lánh, Đich Lệ Nhiệt Ba khoe khéo đôi chân dài thẳng tắp, nuột nà, ba vòng chuẩn chỉnh

BLACKPINK vừa tung ra 4 hình ảnh "nhá hàng" cho album ảnh chào năm mới 2021 Season's Greetings

Yoo Ah In vào ngày 24/1 đã đăng tải một loạt ảnh gây "sốc" lên Instagram cá nhân, gây chấn động showbiz Hàn và vọt lên top 1 tìm kiếm Naver Hàn

Trịnh Sảng xuất hiện tại hậu trường sự kiện livestream giao lưu với người hâm mộ sau nghi vấn "dao kéo"

Aragaki Yui sẽ đóng chính trong một bộ phim truyền hình mới của TBS, phát sóng vào tháng 10/2021

"Giải thưởng Thu âm Nhật Bản lần thứ 62" sẽ được phát sóng trên TBS từ lúc 5:30 chiều ngày 30/12. Theo thông báo mới đây, sự kiện sẽ có phần tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Uru, NiziU, Matsuda Seiko, và BTS

JooE (MOMOLAND) tiết lộ từng bị các công ty từ chối 50 lần trước khi trở thành thành viên nhóm

Hiệp hội Âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) cho rằng luật hoãn nhập ngũ là “phân biệt đối xử” với các idol khác khi luật soạn thảo bởi Bộ quốc phòng vào ngày 22/12 chỉ áp dụng với những đối tượng đã được ghi nhận xứng đáng mang lại tự hào cho nền văn hóa và được công nhận bởi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Trên thực tế, những cá nhân duy nhất đủ điều kiện để áp dụng luật này là BTS. Nếu luật này được đưa ra với tiêu chuẩn hiện tại thì không nghệ sĩ K-Pop nào có thể tận dụng được, kể cả giả sử trong tương lai nếu có một BTS thứ hai

SBS Gayo Daejun với chủ đề “The Wonder Year” sẽ diễn ra vàp 17h30 (Việt Nam) thứ sáu, ngày 25/12 với dàn thần tượng nổi tiếng gồm: BTS, TWICE, SEVENTEEN, GOT7, MONSTA X, MAMAMOO, Jessi, NU’EST, GFRIEND, OH MY GIRL, IZ*ONE, THE BOYZ, Stray Kids, (G)I-DLE, ATEEZ, ITZY, TXT, APRIL, MOMOLAND, CRAVITY, TREASURE, Aespa, ENHYPEN

Phim đề tài bách hợp “Lưu Kim Tuế Nguyệt” do Lưu Thi Thi, Nghê Ni đóng chính xác nhận lên sóng 28/12

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giai-tri/duong-cong-nong-bong-cua-my-nhan-tan-cuong-dich-le-nhiet-ba-17...Nguồn: https://www.tienphong.vn/giai-tri/duong-cong-nong-bong-cua-my-nhan-tan-cuong-dich-le-nhiet-ba-1769049.tpo