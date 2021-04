"Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam" liên tục gây sốt mạng quốc tế gọi tên Á hậu Huyền My

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 19:07 PM (GMT+7)

Á hậu Huyền My được trang Sohu đăng tải bài viết ca ngợi nhan sắc búp bê, đường cong quá hoàn hảo với dòng tít đầy ấn tượng: " Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam".

Mới đây, Á hậu Huyền My được trang Sohu đăng tải bài viết ca ngợi nhan sắc búp bê, đường cong quá hoàn hảo với dòng tít đầy ấn tượng: " Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam",... Cô cũng là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự ưu ái của truyền thông các nước châu Á như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan,... nhờ diện mạo khả ái, thuần Á Đông và vóc dáng chuẩn từng centimet cùng số đo 3 vòng lý tưởng 83 - 62 - 93(cm). Trước đó, cô còn được cộng đồng fan hâm mộ Myanmar mệnh danh là "Mỹ nhân đẹp như tiên" khi liên tục lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội của nước này.

Á hậu Huyền My là một trong số ít người đẹp nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông của các nước châu Á.

Trên trang cá nhân, Á hậu Huyền My thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện bikini, khoe body gợi cảm và nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Không chỉ thế, người đẹp Hà thành còn ghi điểm trong mắt công chúng với gout thời trang tinh tế, thời thượng, nhờ tuân thủ quy tắc "chỉ hở 1 bộ phận cơ thể" để đảm bảo quyến rũ không phô.

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, nhưng Huyền My chia sẻ, cô không quá chú trọng đến giá thành của các sản phẩm làm đẹp mà ưu tiên yếu tố chất lượng của sản phẩm nhiều hơn. Đặc biệt, thời gian gần đây, nàng hậu còn kết thân với bộ môn golf, nên cô phải chú ý đặc biệt đến việc chăm sóc làn da nhiều hơn bình thường như sử dụng kem chống nắng, mũ và các loại quần áo phù hợp để bảo vệ cho da tránh khỏi tác động của ánh nắng mặt trời.

Để giữ gìn vóc dáng trời ban, Á hậu tập luyện đa dạng nhiều bộ môn để tránh tạo cảm giác nhàm chán. Tuy nhiên, golf vẫn là được người đẹp ưu ái hàng đầu vì không đòi hỏi quá nhiều thể lực mà việc di chuyển quanh sân golf vẫn giúp cơ thể dẻo dai lại giảm cân vô cùng hiệu quả. Một tuần, cô thường dành 4 - 5 buổi cho bộ môn này: "Trước đó, My luôn có suy nghĩ rằng golf là bộ môn rất nhàm chán. Nhưng khi đã chơi rồi thì My lại rất bất ngờ vì mình rất hăng say, nếu không muốn nói là nghiện, giờ nếu ngày nào không ra sân là thấy rất nhớ". Ngoài ra, cô dành 2 buổi/tuần để bơi lội và chạy bộ mỗi sáng.

Sở hữu số đo ấn tượng nhưng ít ai biết, đã từng có thời gian, Huyền My phải áp dụng các bài tập cardio có cường độ cao để giảm thành công 5kg, thậm chí nhiều khi bầm tím chân tay vì tập luyện. Một trong những bí quyết giúp cơ thể săn chắc chính là biết "lắng nghe" bản thân muốn gì, người đẹp Hà thành không quá tập trung cho một bộ phận mà chia đều các bài tập có tác động sâu vào từng bộ phận. Theo đó, cô sẽ dễ dàng quan sát, bộ phận nào đòi hỏi cần siết cơ giảm mỡ nhiều hơn thì sẽ tập trung vào phần đó.

Truyền thông Myanmar gọi Huyền My là "mỹ nhân đẹp như tiên" nhờ dung mạo thoát tục và quá đỗi ngọt ngào.

Huyền My tiết lộ thêm, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình giảm cân. Cô luôn cố gắng ăn tối trước 7 giờ, loại bỏ hoàn toàn các món ăn nhiều dầu mỡ, tinh bột ra khỏi thực đơn. Thay vào đó, Huyền My thường ăn thịt trắng (thịt gà bỏ da), cá, trứng, cam, sữa không đường, sữa chua... Vào những bữa phụ trong ngày, Á hậu bổ sung thêm trái cây hoặc nước ép hoa quả và uống thật nhiều nước lọc để cấp ẩm cho da từ sâu bên trong. Hàng tuần, cô sẽ detox cơ thể một lần vừa để thanh lọc vừa để giảm mỡ thừa hiệu quả với công thức đơn giản, dễ áp dụng: 8 cốc nước lọc, 1 thìa cà phê gừng băm nhỏ, 1 quả dưa chuột cỡ vừa và 12 lá bạc hà.

