“Đệ nhất mỹ nhân châu Á” đẹp ở tuổi ngũ tuần vì nhất quyết... không lấy chồng

Vương Tổ Hiền vẫn là biểu tượng nhan sắc dù đã ở tuổi U60.

Nhan sắc của Vương Tổ Hiền thời trẻ.

Vương Tổ Hiển (sinh năm 1967) được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ ở thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Thời trẻ, vẻ đẹp hoàn hảo, vừa ngọt ngào vừa cổ điển đã vượt qua khỏi ranh giới quốc gia mà trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Đó cũng chính là lý do người ta gọi cô là “đệ nhất mỹ nhân châu Á”. Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của cô như "Thiện nữ u hồn", "Thanh Xà", "Du viên kinh mộng"...

Vương Tổ Hiền được mệnh danh là đại mỹ nhân với nhan sắc hiếm có.

Sống vui vẻ, lạc quan nơi xứ người

Để học hỏi bí quyết giữ gìn sắc đẹp bền bỉ với thời gian của Vương Tổ Hiền, nhiều bài báo đã xin phỏng vấn cô. Nhưng chung quy lại, cô cho biết, bản thân mình có được sắc vóc như vậy một phần nhờ cơ địa, một phần nhờ Vương Tổ Hiền rất ít khi để ý dư luận hay người khác nghĩ gì về mình, cô không để những ý kiến khen chê của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng bản thân. Sau gần 20 năm định cư tại Canada, Vương Tổ Hiền tận hưởng cuộc sống lạc quan, vui vẻ và yêu bản thân.

Ở tuổi 55, cô vẫn hết sức trẻ trung và xinh đẹp.

Ăn chay trường nhiều năm

Ăn uống ảnh hưởng rất nhiều tới độ trẻ trung và khỏe mạnh làn da, vóc dáng của cô. Người đẹp đã ăn chay nhiều năm nay. Vương Tổ Hiền chỉ ăn rau xanh, một ít tinh bột và chủ yếu là uống nước ép rau, củ, quả. Thực phẩm chay vừa cung cấp dinh dưỡng giúp mỹ nhân này có được cơ thể khỏe mạnh mà bên cạnh đó, còn có nhiều tác dụng trong làm đẹp. Dưỡng da, hạn chế mỡ thừa và chống lại tác nhân gây lão hóa chính là những công hiệu mà ăn chay mang lại.

Ăn chay giúp cô giữ được vóc dáng mảnh mai cùng làn da đẹp.

Tiên phong trong phong trào đẹp nhờ... độc thân

Cô cũng từng chia sẻ, một trong những bí quyết của cô đó chính là an yên với cuộc đời độc thân hiện tại. Vương Tổ Hiền thổ lộ bản thân không màng chuyện yêu đương: "Tôi chẳng hẹn hò ai, bây giờ và sau này đều như thế". Hay cô từng tuyên bố: "Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn. Hôn nhân cần phải gặp được một người có sự đồng thuận cao về mặt tinh thần. Có rất nhiều người cả đời này cũng không thể gặp được, vậy thì thà đừng hi vọng bởi càng hi vọng thì sẽ càng thất vọng".

Sau vài cuộc tình ồn ào thời trẻ, hiện tại Vương Tổ Hiền vui vẻ lựa chọn cuộc sống độc thân.

Tập thể dục đều đặn mỗi ngày

Vương Tổ Hiền chia sẻ, cô luôn tập thể tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Có thể là chạy bộ, đi bộ hoặc tập các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng và tuổi tác.

Tập thể dục đều đặn là lý do giúp cho mỹ nhân này duy trì được sắc vóc tươi trẻ bền bỉ.

