Đây là đất nước sản sinh ra những cô gái đẹp tới mức người ta phải "ngạt thở"

Vlada Roslyakova là người mẫu Nga nổi tiếng với vẻ đẹp như búp bê.

Nga là đất nước nổi tiếng có nhiều phụ nữ đẹp. Họ sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, mắt sâu, mũi cao. Phái đẹp Nga còn nổi bật với nước da trắng, thân hình mảnh mai cùng chiều cao trung bình 1m68. Thậm chí, nhiều người nghĩ rằng ở Nga, vẻ đẹp được coi là điều gì đó tự nhiên và không cần nỗ lực. Nhà văn người Pháp Alexander Lutz từng viết: “Sắc đẹp của phụ nữ Nga là tài sản vô giá của đất nước”.

Nhan sắc của cô gái Nga khiến không ít người phải trầm trồ.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi các cô gái Nga được so sánh với thiên thần. Ngoài ra, họ còn được nhắc đến như "búp bê sống", "búp bê sứ". Khi vẻ đẹp Nga vươn ra thế giới nhất là trong ngành công nghiệp thời trang người ta càng phải trầm trồ về điều này. Từng có thời kỳ những người mẫu có gương mặt tựa búp bê vô cùng được ưa chuộng (doll-face models) và tất nhiên không thể bỏ qua các người đẹp đến từ Nga.

Natalia Vodianova nổi tiếng trong làng mốt thế giới với gương mặt như búp bê.

Ở Nga có một câu tục ngữ rằng: "Khuôn mặt của một người phụ nữ có thể giúp cô ấy kể câu chuyện của mình tốt hơn cả dùng lời nói". Bởi vậy ngoài vẻ ngoài đẹp tự nhiên được tạo hóa ban tặng, các cô gái Nga cũng rất chú ý đến việc chăm sóc bản thân. "Tự nhiên" là từ khóa khi nói về xu hướng làm đẹp ở Nga. Họ thích trang điểm nhẹ nhàng và quan trọng là để mọi thứ phù hợp với nhau.

Phụ nữ Nga chú trọng đến vẻ tự nhiên, làm đẹp theo nguyên tắc "ít là nhiều" (less is more).

Họ tập trung chăm sóc từ gốc, không mượn kỹ thuật make-up hay phẫu thuật thẩm mỹ để can thiệp đến vẻ ngoài. Khi đã có làn da không tì vết họ chỉ cần một màu son đậm để làm nổi bật tổng thể. Các người đẹp Nga có xu hướng tránh để mình rám nắng để bảo vệ da, giúp giữ vẻ trẻ trung. Hầu hết sản phẩm chăm sóc da ở Nga còn có nguồn gốc tự nhiên nên thân thiện với làn da.

Nastya Kusakina không chỉ nổi bật với chiều cao 1m82 mà còn có gương mặt búp bê.

Ngoài ra, các cô gái Nga còn ăn uống lành mạnh và tập thể dục chăm chỉ để giữ cho cơ thể thon gọn và săn chắc. Đồng thời, việc phát triển bản thân như một bản sắc, nỗ lực để hoàn thiện về tri thức, nhân cách cũng là điểm ấn tượng khi nhắc đến vẻ đẹp Nga. Đây được xem là điều giúp các cô gái có được vẻ đẹp đích thực, vượt thời gian.

Nước da trắng phát sáng giúp người mẫu Nastya Kusakina nổi bật mỗi khi xuất hiện.

