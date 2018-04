Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Sơn Tùng MTP: Sao nam nào "nghiện" xăm nhất?

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 10:38 AM (GMT+7)

Cận cảnh hình xăm lớn trên người các nam ca sĩ Việt.

Theo các nghiên cứu khoa học, việc xăm hình trên cơ thể con người ra đời từ thời trước công nguyên. Các hình xăm khá đơn giản, có thể là hoa lá cỏ cây, được xăm lên người bằng hỗn hợp chứa thuốc nhuộm. Ở Thồ Nhĩ Kỳ, các bà, các mẹ còn thường trộn bồ hóng và sữa mẹ để làm mực xăm.

Việc xăm mình trong quá khứ vốn không được yêu thích. Trong lịch sử châu Âu, nó được coi là hành động "không văn minh", chỉ dùng để đánh dấu tội phạm, nô lệ.... Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 20, nhiều kỳ thị về văn hóa xăm mình phương Tây đã được loại bỏ. Mọi người cũng có cái nhìn phóng khoáng hơn về việc này.

Xăm hình chia thành 3 loại: Trang trí thuần túy (không mang ý nghĩa cụ thể), tượng trưng (mang ý nghĩa cụ thể, gắn với chủ nhân), hình ảnh (mô tả một người hoặc vật cụ thể). Ngày nay, xăm hình trở thành trào lưu làm đẹp "hot" trên thế giới, bao gồm cả các nước châu Á như Việt Nam.

Nhiều nam ca sĩ nổi tiếng trong showbiz đã đi đầu xu hướng này, trong đó phải kể đến như Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Cao Thái Sơn, Duy Mạnh, Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy, Sơn Tùng MTP....

Đàm Vĩnh Hưng xăm hình rồng lớn bên vai phải và hình cánh chim trên ngực trái

Tuấn Hưng xăm hình ngựa trên cổ vì bà xã và con trai đều sinh năm Ngọ

Tuấn Hưng xăm hình ngôi sao bên tay trái, sau này anh xăm thêm hình củ su hào và nhiều hình khác. Biệt danh tên con trai của Tuấn Hưng tên Su Hào

Ưng Hoàng Phúc xăm hình mẹ lên ngực trái để thể hiện tình cảm với một trong những người anh yêu thương nhất. Anh xăm thêm hình kim cương giữa ngực, ẩn dụ tên vợ mình - siêu mẫu Kim Cương

Hình xăm sau gáy Ưng Hoàng Phúc là thanh gươm và đôi cánh thiên thần với ý nghĩa tượng trưng cho sự bảo hộ, lẽ phải và cả sự tự do

Hình xăm trái tim và dòng chữ Sơn Tùng M-TP ở mặt trong cánh tay phải được cho là "đạo nhái" từ hình xăm "Keith Haring HEART" của G-Dragon

Anh chàng xăm hình kim cương nhỏ trên tay phải thể hiện cái tôi cá nhân

Ngay giữa ngực, nam ca sĩ khắc dòng chữ Believe in yourself với ý nghĩa nhắc nhở bản thân "Hãy tin vào chính mình"

Duy Mạnh xăm hình cá treen cánh tay

Cao Thái Sơn xăm hình trên bả vai và dưới rốn