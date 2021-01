Cựu 'thiên thần nội y' khoe body săn chắc như tạc tượng đáng kinh ngạc ở biển

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 19:40 PM (GMT+7)

Izabel Goulart đón năm mới ở St. Barts (Pháp) và xuất hiện ở biển ngay chiều ngày cuối năm với bộ áo tắm siêu bé, phô thân hình đẹp như tạc tượng.

Chân dài đến từ Brazil mặc áo tắm 2 mảnh màu cam rực lửa ở biển, tôn làn da rám nắng và body đẹp như tạc tượng, không chút mỡ thừa

Sở hữu chiều cao 1m77 và 3 vòng lý tưởng, cùng gương mặt xinh đẹp và thần thái high fashion, bạn gái siêu mẫu thủ môn tuyển Đức Kevin Trapp luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều thương hiệu thời trang đẳng cấp.

Izabel Goulart từng là "thiên thần nội y" của Victoria's Secret (VS) từ năm 2005 đến 2008. Dù sau này rời nhà VS nhưng cô vẫn thường xuyên làm mẫu quảng cáo sản phẩm của VS

Lần xuất hiện ở biển này không thấy bóng dáng thủ môn Kevin Trapp. Cặp đôi vừa đón Giáng sinh ở quê nhà nàng mẫu tại São Paulo (Brazil).

Izabel Goulart (SN 1984) đã ở bên Kevin Trapp (kém cô 6 tuổi) suốt 5 năm qua. Cặp đôi đính hôn vào năm 2018 và người hâm mộ đang mong chờ một đám cưới trong mơ của họ.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giai-tri/cuu-thien-than-noi-y-khoe-body-san-chac-nhu-tac-tuong-dang-kin...Nguồn: https://www.tienphong.vn/giai-tri/cuu-thien-than-noi-y-khoe-body-san-chac-nhu-tac-tuong-dang-kinh-ngac-o-bien-1772652.tpo