“Cô hầu gái hot nhất màn ảnh” Nhật Kim Anh vén áo khoe bụng múi cuồn cuộn gây choáng

Thứ Tư, ngày 21/09/2022 10:34 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nhật Kim Anh rất chăm chỉ trong việc chăm sóc bản thân để duy trì được phong độ sắc vóc.

Nhan sắc quá ấn tượng của Nhật Kim Anh dù đã bước sang tuổi 37.

Nhật Kim Anh (sinh năm 1985) được biết đến rộng rãi với tư cách ca sỹ, diễn viên. Một trong những vai diễn thành công của cô là vai người hầu gái trong phim "Tiếng sét trong mưa". Ngoài ra, Nhật Kim Anh còn ghi điểm bởi nhan sắc nổi bật. Ở tuổi 37 cũng như từng trải qua sinh nở người đẹp vẫn giữ được sắc vóc ấn tượng.

Nhật Kim Anh nhiều lần vén áo khoe hình thể săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện.

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh thường xuyên khoe những hình ảnh của cuộc sống đời thường để tương tác, giao lưu cùng bạn bè và người hâm mộ. Đặc biệt, mỗi lần khoe dáng, cô đều khiến ai cũng phải trầm trồ. Táo bạo hơn, Nhật Kim Anh không ngần ngại vén áo khoe cơ bụng cuồn cuộn mà nhiều người mơ ước. Có thể thấy, sau quá trình tập luyện chăm chỉ, nữ diễn viên xinh đẹp này đã có được vóc dáng săn sắc, bụng nổi múi cơ hiếm có. Được biết, bên cạnh gym, Nhật Kim Anh từng tham gia một chương trình về boxing và bày tỏ sự hứng thú với bộ môn thể thao này.

Body quá ấn tượng của "cô hầu gái" nhờ chăm chỉ tập luyện mỗi ngày.

Chuyện duy trì vóc dáng với phái đẹp không phải hành trình dễ dàng nhất là với những người đã trải qua sinh nở hoặc phụ nữ sau 30 tuổi. Thời điểm mang thai, Nhật Kim Anh tăng tới hơn 30kg. Sau đó, người đẹp kiên trì giảm cân bằng cách ăn uống khoa học kết hợp với luyện tập chăm chỉ.

Còn về chế độ ăn, cô ăn rất nhiều rau xanh, khoai lang, uống chè vằng để lợi sữa, hỗ trợ giảm cân. Người đẹp cũng cho biết cô uống rất nhiều nước và ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin cho cơ thể. Mỹ nhân này không kiêng khem quá khổ sở nhưng hạn chế ăn nhiều bằng cách trước bữa ăn, cô đều ăn một bát canh để tạo cảm giác no, ăn ít cơm hơn. Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng việc giữ cho mình sự lạc quan. "Tâm an thì mọi chuyện đều an, yên hay phiền đều từ tâm mà ra" - cô từng chia sẻ trên trang cá nhân.

Ở độ tuổi U40 nhưng Nhật Kim Anh vẫn đảm nhận vai nữ hầu gái trẻ trung, ngây thơ nhờ nhan sắc hơn người của mình.

Hình thể đẹp đã giúp cho Nhật Kim Anh thăng hoa hơn trong các thiết kế gợi cảm, ôm sát.

Cô luôn ghi điểm mỗi lần xuất hiện bởi nhan sắc tươi trẻ, gợi cảm hơn nhiều so với tuổi thật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-hau-gai-hot-nhat-man-anh-nhat-kim-anh-ven-ao-khoe-bung-mui-cuon-cuon-gay-choang-a570676.html