Cô gái có vòng eo "con kiến" ở Hoa hậu Việt Nam 2022

Chủ Nhật, ngày 04/12/2022 03:45 AM (GMT+7) Chia sẻ

Phạm Giáng My, Trần Thị Bé Quyên, Nguyễn Phương Anh, Hoàng Hương Giang, Bùi Thảo Linh và Nguyễn Linh Thu là những người đẹp có thân hình quyến rũ với vòng eo “con kiến” tại Hoa hậu Việt Nam 2022.

Đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 đã tìm ra top 35 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết toàn quốc. Trong đó nhiều thí sinh có vòng eo "con kiến" thon thả, quyến rũ. Thí sinh Phạm Giáng My (SBD 114) có vòng eo 56 cm. Giáng My sinh năm 2004 đến từ Ninh Bình, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của Hoa hậu Việt Nam năm nay. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Giáng My từng đạt danh hiệu Người đẹp Hoa Lư 2022.

Ba người đẹp cùng sở hữu vòng eo 57 cm ở cuộc thi năm nay lần lượt là Hoàng Hương Giang (SBD 177), Nguyễn Phương Anh (SBD 093), Bùi Thảo Linh (SBD 010).

Hoàng Hương Giang sinh năm 2003, đến từ Bắc Giang. Hiện tại, Hương Giang là sinh viên năm 2 Đại học Ngoại Thương . Hương Giang từng giành danh hiệu Á khôi 1 ở Duyên dáng Ngoại Thương 2022.

Nguyễn Phương Anh sinh năm 2002 đến từ Hải Phòng. Cô sở hữu IELTS 7.5 , là sinh viên Đại học RMIT. Bên cạnh đó, Phương Anh có loạt thành tích ấn tượng như Á khoa đầu vào khối chuyên Văn trường THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng, giải Khuyến Khích kỳ thi học sinh giỏi miền Duyên Hải Bắc Bộ năm 2018, giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ Văn năm 2019, giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn năm 2020.

Bùi Thảo Linh sinh năm 2004 đến từ Hà Nội. Cô sở hữu IELTS 6.5 và đang là sinh viên Đại học Ngoại thương.

Nguyễn Linh Thu (SBD 057), có vòng eo 58 cm. Linh Thu sinh năm 1999 đến từ Phú Thọ. Hiện tại Linh Thu là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô từng giành giải Á khôi 2 của trường.

Trần Thị Bé Quyên (SBD 216) sinh năm 2001, có vòng eo 59 cm cùng chiều cao 1,74 m. Bé Quyên vào top 10 Miss World Vietnam 2022. Duy Nam

Nguồn: https://tienphong.vn/co-gai-co-vong-eo-con-kien-o-hoa-hau-viet-nam-2022-post1490975.tpoNguồn: https://tienphong.vn/co-gai-co-vong-eo-con-kien-o-hoa-hau-viet-nam-2022-post1490975.tpo