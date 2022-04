Chăm sóc da vùng mắt theo chỉ dẫn của chuyên gia

Đôi mắt được ví như ‘cửa sổ tâm hồn’, bởi nó tiết lộ thói quen sinh hoạt và tâm trạng của chúng ta.

Điều này là do vùng da quanh mắt mỏng nhất trên khuôn mặt, dễ bị kích ứng, khô ráp và dễ chịu tác hại của môi trường, có thể góp phần làm xuất hiện những dấu hiệu lão hóa. Hơn nữa, da xung quanh vùng mắt không có nhiều tuyến dầu và collagen như phần còn lại của khuôn mặt và cơ thể của bạn, khiến nó dễ bị khô, chảy xệ, nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn.

Đôi mắt được ví như ‘cửa sổ tâm hồn’.

Để giúp ngăn ngừa những mối lo ngại phổ biến về mắt, các chuyên gia da liễu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da mắt chuyên dụng, vì chúng được bào chế dành riêng cho vùng da này.

Tiến sĩ Joshua Zeichner, chuyên gia thẩm mỹ tại New York cho biết: ‘Khi điều trị bất kỳ vấn đề nào về da quanh mắt, điều quan trọng là phải chẩn đoán chính xác vấn đề bắt đầu là gì để có được phương pháp điều trị tốt nhất và kết quả tốt nhất’.

Hiện có rất nhiều sản phẩm để bạn lựa chọn khi chăm sóc da mắt, bao gồm huyết thanh, kem, dầu. Vì vậy, nếu bạn chưa sử dụng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da mắt nào, đừng lo lắng, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Hãy tìm các mẹo và lựa chọn sản phẩm đã được chuyên gia phê duyệt để điều trị các vấn đề về chăm sóc da mắt thường gặp ở bên dưới.

Retinoids có thể kích hoạt sản xuất collagen trong da để giúp làm mờ một số nếp nhăn.

Chăm sóc da mắt bằng cách làm mềm các nếp nhăn và vết chân chim

Vết chân chim là dấu hiệu của một cuộc sống hạnh phúc. Những nếp nhăn ngang hình thành ở góc ngoài của mắt phần lớn là kết quả của các chuyển động cơ xảy ra khi chúng ta cười. Nếu bạn quan tâm đến việc làm mềm chúng, retinoid có thể kích hoạt sản xuất collagen trong da để giúp làm mờ một số nếp nhăn.

Nếu bạn không thể dung nạp retinoid, hãy xem xét kem mắt có chứa peptide. Loại kem này cũng có thể kích thích collagen. Đừng quên bảo vệ làn da của bạn bằng cách thoa sản phẩm có chỉ số SPF phổ rộng từ 50 trở lên.

Kem dưỡng mắt có vitamin C, giúp giảm sản xuất melanin.

Làm mờ quầng thâm

Thiếu ngủ có thể làm cho quầng thâm tồi tệ hơn, nhưng nó thường không phải là nguyên nhân gốc rễ. Tiến sĩ Zeichner cho biết: ‘Thủ phạm chính trong việc tạo ra các vòng tròn là sắc tố dư thừa trên da và sự trũng quanh mắt xuất hiện theo tuổi tác.

Để xác định loại bạn mắc phải, hãy đứng trước gương có ánh sáng rực rỡ. Nhẹ nhàng véo một chút vùng da sẫm màu và kéo nhẹ về phía trước. Nếu da vẫn sẫm màu, điều đó báo hiệu sắc tố dư thừa’.

Đối với quầng thâm do sắc tố gây ra, Tiến sĩ Zeichner gợi ý loại kem dưỡng mắt có vitamin C, giúp giảm sản xuất melanin (hay còn gọi là sắc tố) của da. Zeichner nói: ‘Hãy coi vitamin C giống như tập thể dục. Bạn phải nhất quán và duy trì nó trong vài tháng để thấy kết quả. Đối với những quầng thâm rõ ràng hơn, bạn có thể cân nhắc điều trị bằng laser tại phòng khám. Tránh dụi mắt vì dụi mắt có thể kích thích sản sinh nhiều hắc tố hơn’.

Bạn không nên đợi cho đến khi có triệu chứng mới bắt đầu điều trị.

Giảm bọng mắt

Đi ngủ trong tình trạng say xỉn hoặc chảy một ít nước mắt có thể khiến bạn bị sưng mắt, nhưng đôi mắt sưng húp mãn tính thường là kết quả của dị ứng. Nếu bạn bị dị ứng theo mùa, thuốc kháng histamine có thể giúp cản trở con đường gây ra bọng mắt - nếu bạn sử dụng chúng đúng cách.

Tiến sĩ Joshua Zeichner nói: ‘Bạn không nên đợi cho đến khi có triệu chứng mới bắt đầu điều trị. Tốt nhất là bạn nên dùng thuốc kháng histamin hàng ngày trong hai tuần trước khi phấn hoa phát triển để tránh bị dị ứng. Nếu bị dị ứng với bụi và lông lá, bạn nên mua một chiếc bao bảo vệ gối chống dị ứng. Điều này có thể đẩy lùi các chất gây dị ứng trong nhà bám vào gối của bạn’.

Tuy nhiên, nếu bạn có những vết lồi lõm trông giống như mỡ thừa mà không biến mất không thể điều trị bằng cách chăm sóc da nhưng Tiến sĩ Zeichner cho biết, một số chất làm đầy có thể tiêm hoặc cố định vĩnh viễn bằng thủ thuật phẫu thuật.

