Brad Pitt làm gì để sở hữu thân hình hoàn hảo?

Từ khi trở thành một ngôi sao của Hollywood, Brad Pitt luôn duy trì kế hoạch tập luyện và ăn kiêng nghiêm ngặt, đặc biệt là giai đoạn anh chuẩn bị cho vai diễn Tyler Durden trong phim ‘Fight Club’.

Ngoài đời, Brad Pitt thường giữ được một vóc dáng khỏe mạnh, và trông anh như thể lúc nào cũng sẵn sàng bước vào một cuộc chiến đấu. Điều này từng khiến nhiều người nghi ngờ những buổi tập luyện của anh để nhập vai Tyler Durden đòi hỏi rất nhiều hoạt động xây dựng cơ bắp có mục tiêu. 2 giờ tập cardio cực độ có thể là bí quyết thực sự giúp Brad Pitt thành công về mặt thể chất.

Cơ bụng của anh trong Fight Club đã trở thành huyền thoại và cũng là chủ đề khiến người ta bàn tán không ngớt. Brad Pitt đã làm gì để có được thân hình đáng ngưỡng mộ như vậy?

Bài tập của Brad Pitt cho bộ phim ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Trong phim, Brad Pitt quyết định sẽ tự mình thực hiện những pha hành động nguy hiểm. Để làm được điều này, giám sát viên đóng thế Zoë Bell và điều phối viên chiến đấu dày dạn Rob Alonzo đã hỗ trợ Brad Pitt một số thiết bị tập luyện. Bên trong một không gian tập luyện tạm bợ, Pitt và Alonzo thực hành nhiều hình thức võ thuật khác nhau, bao gồm cả ‘yoga chiến đấu’, các bài tập đấm bốc và bài tập đánh gậy kiểu Philippines.

Ngoài ra, Brad Pitt còn dành bốn ngày để tập tạ mục tiêu và hai ngày tập tim mạch cường độ cao. Quy trình tập luyện của Brad Pitt sẽ hữu ích đối với tất cả những người đam mê thể hình, đặc biệt là những vận động viên thể hình đầy khao khát. Nếu bạn muốn có cơ bụng săn chắc và vóc dáng hoàn hảo của nhân vật Tyler Durden do Brad Pitt thể hiện, bạn có thể áp dụng kế hoạch tập luyện ‘Fight Club’. Mặt khác, nếu bạn muốn nhiều hơn một chút và số lượng lớn, kế hoạch ‘Once Upon a Time in Hollywood’ sẽ đáp ứng tốt cho bạn.

Brad Pitt dành bốn ngày để tập tạ mục tiêu và hai ngày tập tim mạch cường độ cao.

Chế độ ăn kiêng của Brad Pitt

Nhìn vào cơ bụng của Brad Pitt trong Fight Club, bạn có thể đoán được chế độ ăn kiêng của anh rất nghiêm ngặt. Brad Pitt xây dựng cơ bắp và duy trì một chế độ tập luyện cùng lúc nên anh thường ăn nhiều lần trong ngày. Brad Pitt có thể ăn ít hơn 2.000 calo mỗi ngày.

Cũng giống như một số chế độ ăn kiêng của người nổi tiếng khác, Pitt giảm cân bằng carbs và ăn nhiều protein. Anh tập trung vào việc tiêu thụ carbs sạch như gạo lứt, rau và trái cây.

Brad Pitt giảm cân bằng carbs và ăn nhiều protein.

Bài tập ‘Fight Club’ của Brad Pitt

Trong phim, bạn sẽ thấy Tyler Durden làm rung chuyển kiểu cơ bụng mà hầu hết đàn ông đều khao khát, nhưng rất ít người đạt được.

Bài tập ‘Fight Club’ của Brad Pitt nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe hơn cả khối lượng. Thực tế, kế hoạch tập luyện ‘Fight Club’ của Brad Pitt không tàn bạo như một số kế hoạch khác mà chúng ta đã thấy. Tuy nhiên, bạn không thể đánh giá thấp tầm quan trọng và tính cực đoan của thói quen tim mạch của nam diễn viên điển trai này. Để đạt được điều đó, bạn chắc chắn nên chuẩn bị sẵn sàng để đẩy mình trên máy chạy bộ, vì nó sẽ giúp đốt cháy thêm lượng mỡ trên cơ thể bạn, đồng thời hoàn thiện hình thể như điêu khắc của bạn.

Brad Pitt có phải là một diễn viên đa năng hay không có lẽ phụ thuộc vào quan điểm của từng người. Anh đã rèn luyện để có một cơ thể từ gầy gò và xấu xí sang một body săn chắc, khỏe khoắn, tùy thuộc vào yêu cầu của bất kỳ công việc nào được giao.

Cơ thể của Brad Pitt đã trở thành nguồn cảm hứng đối với nhiều người khi họ có nhu cầu tập luyện để cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Đặc biệt, nhiều quý ông có xu hướng nhắm vào mục tiêu giống như Brad Pitt đã đạt được: chỉ có 5-6% chất béo trong cơ thể là đủ.

