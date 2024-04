"Biểu tượng gợi cảm" Diệp Tử My ở tuổi U60 sở hữu vòng eo 50cm nhờ cách ăn này

Mới đây, Diệp Tử My tham gia chương trình "Happy Big Party" với vai trò khách mời. Tại đây, cô gây chú ý khi tiết lộ sẽ đến Malaysia vào cuối tháng 11 năm nay để làm diễn giả khách mời cho cuộc thi sắc đẹp. Thông báo quay lại với các hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án điện ảnh lẫn truyền hình.

Diệp Tử My hy vọng rằng những vai diễn trong tương lai sẽ khác với hình tượng gợi cảm trước đây.

Song, cô hầu hết các kịch bản gửi cho cô, nhân vật đều bị yêu cầu thể hiện sự gợi cảm, đóng cảnh nóng. Thế nên, Diệp Tử My từ chối. Cô cho hay muốn đảm nhận một dạng vai nặng về yếu tố tâm lý, tình cảm hơn.

"Tôi đã sẵn sàng để trở lại. Song, ở trên màn ảnh, tôi muốn mọi người tập trung vào diễn xuất của tôi thay vì nhắc quá nhiều đến sự gợi cảm. Nếu muốn thu hút, tôi có thể ăn mặc gợi cảm khi ra ngoài hoạt động, nhưng tôi không muốn làm điều đó trong phim, tất cả những gì tôi muốn chỉ là sự chú ý của mọi người về diễn xuất của tôi", cô chia sẻ. Hiện tại, cô cũng chưa mở lại các nền tảng mạng xã hội cá nhân.

Vẻ ngoài gầy gò của Diệp Tử My.

Gần đây, khi xuất hiện tại các sự kiện, Diệp Tử My chuộng diện những thiết kế trễ vai hoặc croptop, bó sát tôn eo thon. Người hâm mộ nhận xét cô trông gầy gò đến mức đáng báo động, không còn vẻ gợi cảm như trước đây. Cô chỉ còn nặng 40kg, vòng eo 50cm và vòng đùi chỉ 35cm. Song, cô luôn cảm thấy khỏe khoắn và thoải mái với vóc dáng này.

Nói về lý do vóc dáng gầy đi với truyền thông, Diệp Tử My cho hay đó là vì cô tập luyện với cường độ cao mỗi ngày chứ không hề mắc bệnh. Cô vẫn duy trì những thói quen tốt như đi ngủ sớm, ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống nhiều nước lọc vẫn được cô duy trì suốt nhiều năm qua. Mỗi ngày Diệp Tử My thức dậy sớm từ 4- 5 giờ sáng, dành ra khoảng 1-2 tiếng tập luyện yoga hoặc gym. Việc tập luyện tiêu tốn nhiều calo hơn so với lượng nạp vào, trong một thời gian dài đã khiến cân nặng của Diệp Tử My sụt giảm.

Vòng eo thon gọn của Diệp Tử My.

Trong buổi phỏng vấn lần này, Diệp Tử My cũng chia sẻ bí quyết giúp cô có được vòng eo chỉ 50cm, đó là: "Không ăn đồ chiên, rán dầu mỡ muối. Bạn nên ăn nhạt. Đặc biệt, bạn không nên ăn món tráng miệng, đồ tráng miệng vừa không tốt cho vóc dáng lẫn làn da, vì chứa quá nhiều đường, tinh bột,...

Song, cũng giống như nhiều người, tôi rất thích ăn các món tráng miệng. Những lúc quá thèm, tôi sẽ ăn một một ít và tập thể dục nhiều hơn". Ngoài ra, việc duy trì tư thế đi, đứng, ngồi thẳng lưng và không ăn no cũng là một bí quyết giúp cô có được thân hình thon gọn hơn. Diệp Tử My cũng bật mí thêm, trong việc giảm cân hay duy trì vóc dáng đẹp chế độ ăn uống quyết định đến khoảng 70% sau đó là thể thao 30%.

Nói về bí quyết chăm sóc da, Diệp Tử My cho hay đi ngủ sớm và uống nhiều nước là hai thói quen được cô duy trì suốt nhiều năm nay. Ở nhà, cô không trang điểm.

Những năm trở lại đây cô dành nhiều thời gian ở nhà, chăm sóc bản thân, tự nấu ăn, nuôi thú cưng và tập luyện; thỉnh thoảng xuất hiện trong các bữa tiệc cùng bạn bè. Nói về việc tìm kiếm tình yêu trong tương lai, Diệp Tử My cởi mở: "Độc thân nhiều năm như vậy, tôi cũng quen rồi. Rất khó để tìm được một cuộc hôn nhân thực sự, đúng người, thế nên hiện tại điều quan trọng nhất với tôi là biết chăm sóc bản thân, dành những điều tốt nhất của mình cho mình. Là người, đừng nhìn lại, nên nhìn về phía trước, sẽ tốt hơn".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]