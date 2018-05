Ăn gì để có làn da đẹp như thể phát sáng?

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 10:52 AM (GMT+7)

Chỉ cần ăn uống đúng bạn cũng có thể dễ dàng sở hữu làn da tỏa sáng.

Khoai lang, ớt đỏ, cà rốt

Carotenoids, các hợp chất hóa học tạo nên màu đỏ, vàng và cam trong khoai, ớt đỏ, cà rốt giúp da hồng hào và tạo ra hiệu ứng tự nhiên phát sáng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn các loại thực phẩm giàu carotenoid có một làn da trông khỏe mạnh hơn. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc ăn khẩu phần khoai - ớt đỏ - cà rốt khoảng 3 phần trong sáu tuần là đủ để làn da mặt khỏe mạnh, tươi tắn hơn. Cũng theo nghiên cứu này những người không có đủ carotenoid có làn da trông nhợt nhạt hơn và kém khỏe mạnh hơn.

Bơ, dầu ô liu

Cắt chất béo ra khỏi chế độ ăn uống của bạn hoàn toàn có thể để lại cho bạn làn da khô, bong tróc thiếu sự đàn hồi và mềm mại. Những chất béo lành mạnh, chẳng hạn như các chất béo không bão hòa đơn được tìm thấy trong bơ và dầu ô liu, đều tuyệt vời cho cả sức khỏe, ngoài ra thực phẩm giàu chất béo tốt còn giữ cho da được ngậm nước căng mọng, tự nhiên. Ngoài ra, việc ghép đôi chất béo lành mạnh với các loại thực phẩm giàu carotenoid giúp tăng khả năng hấp thu các hợp chất làm sáng da, giúp chúng hoạt động tốt hơn. Bơ cũng chứa axit linoleic, nuôi dưỡng làn da. Kết quả sau khi ăn những loại hoa quả vỏ vàng đậm cùng bơ, dầu oliu? Da bạn sẽ ít khô, rạng ngời hơn!

Kiwi, chanh, cam, xoài

Dồi dào vitamin C và E, các chất chống oxy hóa trong kiwi bảo vệ da khỏi bị hư tổn, và làm trẻ hóa làn da. Vitamin C, cũng được tìm thấy trong các loại trái cây khác như chanh, cam và xoài, cũng đóng một vai trò lớn trong tổng hợp collagen. Những loại hoa quả này giúp bảo vệ chống lại các nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác xảy ra khi collagen bắt đầu phân hủy.

Quả việt quất, dâu tây

Quả, đặc biệt là quả việt quất và dâu tây, có nhiều chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào da khỏi bị hư hại. Ngoài ra, vitamin C đóng gói bên trong mỗi quả mọng không chỉ giúp da tỏa sáng đúng nghĩa, mà còn chữa lành nhược điểm trên da như các đốm nâu, và bảo vệ chống lại các nếp nhăn, nám do ảnh hưởng từ mặt trời.