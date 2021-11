Ai nói chăm sóc da chỉ dành cho phụ nữ?

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 12:26 PM (GMT+7)

Theo giới chuyên gia, chăm sóc da là một trong những hoạt động quan trọng hàng ngày đối với cả nam và nữ.

So với phụ nữ, da của nam giới dày và săn chắc hơn do có nhiều collagen và elastin hơn. Đó là lý do tại sao, không giống như phụ nữ, các dấu hiệu lão hóa phổ biến bắt đầu xuất hiện muộn hơn ở nam giới.

Thực tế, làn da của nam giới cũng dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi ô nhiễm và tia UV. Hơn nữa, hầu hết họ không sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình. Điều này gây ra rám nắng và xỉn màu trên khuôn mặt. Tuy nhiên, xu hướng làm đẹp đang thay đổi theo thời gian. Ngày càng nhiều nam giới sử dụng collagen như một giải pháp cho da, tóc, móng và khớp.

Sự khác biệt giới tính

Thời trẻ, nồng độ testosterone tăng lên mang lại làn da sạch mụn cho nam giới. So với phụ nữ, da của nam giới dày hơn 25% và chỉ mỏng đi theo thời gian cùng sự lão hóa. Nam giới được tự nhiên ban tặng khả năng sản xuất nhiều axit lactic hơn trong khi đổ mồ hôi. Axit lactic hoạt động như một chất bảo quản độ ẩm tự nhiên. Do đó, khi hoạt động thể chất hàng ngày, làn da của nam giới sẽ khỏe mạnh và sáng bóng hơn.

Những người đàn ông có làn da dầu cũng dễ bị mụn. Những nốt mụn có thể xuất hiện sau khi cạo râu. Mụn có thể làm cho việc cạo râu trở nên phức tạp hơn vì khả năng bị dao cạo tác động vào mụn là rất cao.

Hiểu về các loại da ở nam giới

Da có ba loại: Da thường, da khô và da dầu. Da hỗn hợp thường gặp ở nam giới và rất dễ chăm sóc; nhưng một số ít có làn da khá nhờn, hơi khó kiểm soát hơn một chút so với da khô hoặc da thường. Da khỏe mạnh trông đều màu và mềm mại, trong khi da dầu hay bị bóng nhờn, đặc biệt là ở trán, mũi và cằm. Thủ phạm chính là tuyến dầu sản xuất bã nhờn dư thừa. Nam giới có làn da nhờn dễ gặp phải các vấn đề như mụn trứng cá, mụn bọc và mụn đầu đen.

Sở hữu làn da khỏe mạnh hơn phụ nữ, nhưng nam giới cũng cần skincare thường xuyên.

Chế độ chăm sóc da dành cho nam giới

Chế độ chăm sóc da bắt đầu từ việc hiểu rõ làn da của bạn và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với bạn.

- Cách nhận biết loại da của bạn: Hãy dùng khăn giấy để xác định bạn thuộc da khô, da dầu hay da hỗn hợp.

- Lựa chọn sản phẩm phù hợp theo loại da: Chất tẩy rửa, xà phòng và nước phù hợp với hầu hết các loại da, nhưng nam giới sở hữu làn da nhờn nên cân nhắc sử dụng chất làm se lỗ chân lông. Sữa rửa mặt sẽ giúp loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn trên khuôn mặt của bạn với các thành phần chủ yếu là các tạp chất tan trong dầu.

Bạn không nên sử dụng dao cạo của người khác bởi một vết cắt nhỏ có thể khiến bạn có nguy cơ bị nhiễm trùng. Cạo râu bằng một lưỡi dao xỉn màu cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện vết sẹo, kích ứng da,... Dao cạo có nhiều lưỡi là lựa chọn tốt nhất để cạo sát.

Nam giới sở hữu làn da nhờn nên cân nhắc lựa chọn loại sữa rửa mặt phù hợp.

- Chất chống oxy hóa: Khi làn da của chúng ta bị cạn kiệt chất chống oxy hóa, nó có thể dẫn đến hình thành mụn trứng cá. Các gốc tự do làm hỏng các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể chúng ta. Chất chống oxy hóa giúp tiêu diệt các gốc tự do. Nếu không có đủ chất chống oxy hóa, bã nhờn của chúng ta bị hư hỏng và dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông, nổi nhiều mụn hơn. Chất chống oxy hóa bao gồm vitamin A, C, E, kẽm và trà xanh,...

- Bổ sung Collagen: Collagen là một loại thực phẩm bổ sung đã được khoa học chứng minh có tác dụng trong việc chăm sóc da cho cả nam và nữ. Có rất nhiều chất bổ sung collagen có sẵn trên thị trường, nhưng tốt hơn là nên dùng collagen thủy phân từ biển (vì kích thước phân tử nhỏ và khả năng hấp thụ cao). Collagen có tác dụng với mọi loại da. Chỉ một muỗng collagen mỗi ngày có thể giúp bạn có làn da, mái tóc, bộ móng xương khớp khỏe mạnh, dẻo dai.

