7 thói quen chăm sóc da sai lầm ai cũng mắc

Chủ Nhật, ngày 19/06/2022 12:10 PM (GMT+7)

Những hành động và thói quen sau khi chăm sóc da sẽ khiến bạn hay bị mụn và gặp các vấn đề khác về da.

Thường xuyên bóc hoặc nặn mụn

Nặn mụn là thói quen của rất nhiều người nhưng nó thực sự ảnh hưởng xấu đến da. Nó thực sự khiến làn da của bạn bị yếu, mẩn đỏ và có thể để lại sẹo. Nếu bị mụn, bạn nên dùng thuốc bôi và phải nhớ đừng chạm vào nó thường xuyên. Khi mụn khô, nó sẽ ít để lại sẹo. Nếu muốn nặn, tốt hơn hết bạn nên đến bác sĩ hoặc chuyên gia da liễu.

Không rửa mặt sạch

Có rất nhiều người nghĩ rằng chỉ cần dùng sữa rửa mặt là đủ và không dùng tẩy trang. Các sản phẩm trang điểm thường không thể làm sạch hoàn toàn bằng nước hoặc sữa rửa mặt vì chúng có dầu, do đó phải dùng tẩy trang chuyên dụng (đặc biệt là tẩy trang dạng dầu hoặc chứa dầu). Nếu da không sạch thì sẽ có nhiều mụn.

Đầu tiên bạn dùng dung dịch tẩy trang chứa dầu để làm sạch, sau đó có thể tẩy trang một lần nữa rồi dùng sữa rửa mặt để làm sạch mặt một lần nữa.

Không thoa kem chống nắng

Nhiều người thường không thoa kem chống nắng vì đã sử dụng phẩm tích hợp chức năng chống nắng như kem nền, cushion… Tuy nhiên, chúng không thể chống nắng tốt nhất cho da. Bạn nên thoa kem chống nắng trước khi thoa các mỹ phẩm khác và cần thoa ít nhất là lượng kem chống nắng bằng 2 đầu ngón tay.

Cho dù ở trong nhà hay ra ngoài cũng cần thoa kem chống nắng, dù trời nắng hay râm vì bầu trời ban ngày lúc nào cũng có tia cực tím.

Sử dụng mỹ phẩm đã hết hạn sử dụng

Một nguyên nhân khác là do quên ghi ngày sử dụng của các loại mỹ phẩm để biết thời điểm hết hạn. Tùy loại mỹ phẩm mà chúng sẽ hết hạn sau 3-6 tháng sau khi mở nắp. Mỹ phẩm dùng quá lâu thường tích tụ vi khuẩn do tiếp xúc với cả không khí và dầu trên người chúng ta. Do đó, hãy chú ý hạn sử dụng của mỹ phẩm để bảo vệ da tránh xa vi khuẩn.

Không vệ sinh cọ trang điểm

Trên thực tế, có nhiều người không vệ sinh cọ, bông phấn, bông mút hay dụng cụ trang điểm. Thực tế những thứ này phải làm sạch hằng ngày, nhất là bông mút trang điểm kem nền hay cushion. Còn đối với những loại cọ dùng cho phấn bột hay cọ má hồng thì có thể 2-3 ngày mới vệ sinh một phần. Ai có điều kiện thì có thể mua sữa chuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm hoặc dùng luôn xà bông ở dạng lỏng để làm sạch. Sau khi làm sạch nên để ở nơi thoáng mát.

Dùng ống nhỏ để chấm serum lên mặt

Ống nhỏ giọt của serum không được tiếp xúc trực tiếp với da. Nhiều người thích nhỏ trực tiếp serum lên mặt, nhưng tốt nhất bạn nên bóp vào tay rồi mới thoa lên mặt vì dễ dàng kiểm soát số lượng hơn và không có nguy cơ đầu nhỏ giọt chạm vào da. Nếu thường xuyên chạm vào đầu ống nhỏ giọt vào da, vi khuẩn và vi trùng sẽ tích tụ. Khi chúng ta sử dụng serum, nó có thể gây ra mụn hoặc kích ứng. Một số người thậm chí còn thắc mắc tại sao chăm sóc da mà vẫn bị mụn và đây có thể là một trong các lý do.

Không dùng sản phẩm tẩy trang cho mắt

Bạn có để ý rằng hầu hết các sản phẩm trang điểm mắt đều không thấm nước? Dù là kẻ lông mày, kẻ mắt, mascara thì càng không thấm nước, càng khó rửa trôi, đôi khi chỉ tẩy trang cho mặt thôi là chưa đủ. Phải dùng thêm chất tẩy trang cho mắt. Bởi vì các loại tẩy trang dành cho mắt có chứa dầu và dịu nhẹ hơn cho mắt. Do đó, nếu bạn sử dụng sản phẩm tẩy trang chuyên dụng cho mắt sẽ giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng và tốt hơn. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần đổ nước tẩy trang lên miếng bông. Sau đó nhắm mắt lại và thoa nhẹ miếng bông lên mắt là đảm bảo da sạch lớp trang điểm.

