5 loại trái cây giàu vitamin C giúp làn da tươi sáng

Chăm sóc da là một thuật ngữ toàn diện không chỉ liên quan đến các sản phẩm bôi ngoài da và các phương pháp điều trị lâm sàng. Thực phẩm bạn tiêu thụ cũng góp phần vào sức khỏe làn da của bạn.

Do đó, ăn uống đúng cách là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi muốn duy trì làn da trong trẻo và trẻ trung. Có nhiều kế hoạch ăn kiêng cung cấp cho bạn toàn bộ biểu đồ về những thực phẩm nên ăn và những thực phẩm cần tránh để có vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng giới chuyên gia không hề muốn ngăn cản bạn thưởng thức những món ăn yêu thích của mình.

Điều độ là cần thiết khi tiêu thụ bất kỳ món ăn ngon nào và điều đó sẽ giúp bạn duy trì làn da trong sáng. Ví dụ, ăn ít đồ chiên hơn hoặc cắt giảm lượng dầu sử dụng được chứng minh là có lợi cho làn da và cân nặng của bạn, vấn đề là bạn có muốn làm theo điều đó hay không.

Tầm quan trọng của trái cây giàu vitamin C đối với làn da

Khi bạn cân nhắc và thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh theo yêu cầu của chỉ số khối cơ thể (BMI), giới chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung trái cây vào bất kỳ loại chế độ ăn uống nào bởi đây là điều cần thiết để có làn da khỏe mạnh. Khi nói đến việc chăm sóc da thì các loại trái cây giàu vitamin C sẽ được nhắc đến đầu tiên.

Vitamin C cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh vì nó giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho sức khỏe bên trong và thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện các chức năng của hàng rào bảo vệ da đối với sức khỏe và vẻ đẹp bên ngoài. Đây là thành phần bạn cần dự trữ hàng ngày vì cơ thể bạn không thể sản xuất vitamin C một cách tự nhiên cũng như không dự trữ trong máu để sử dụng sau này. Vì vậy, bạn nên tiêu thụ thực phẩm có vitamin C hàng ngày.

Vitamin C giúp cải thiện các chức năng của hàng rào bảo vệ da.

Hầu hết các loại rau đều chứa vitamin nhưng nếu bạn đang tìm cách tận dụng lợi ích của nó đối với làn da sáng, hãy ăn các loại thực phẩm giàu vitamin như trái cây họ cam quýt hoặc quả mọng hàng ngày. Để giúp bạn có được làn da như mong muốn, giới chuyên gia đã liệt kê 5 loại trái cây mà bạn có thể tiêu thụ hàng ngày.

Vitamin C trong trái cam giúp làn da rạng rỡ

Cam mang lại vẻ đẹp rạng rỡ cho làn da.

Cam là loại trái cây có quanh năm, dồi dào vitamin C, vì thế nó là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Uống nước cam vắt hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và mang lại vẻ rạng rỡ cho làn da. Các loại dầu tự nhiên có trong cam cũng giúp giữ cho làn da của bạn ngậm nước và căng mọng. Bổ sung Vitamin C hàng ngày là điều bắt buộc để có làn da rạng rỡ.

Quả kiwi mang lại sức sống cho làn da

Kiwi mang lại làn da hồng hào.

Loại trái cây này có thể hơi đắt tiền nhưng lượng vitamin C trong nó là một chất tăng cường tâm trạng, từ đó giúp vẻ ngoài của bạn luôn tràn đầy năng lượng. Ăn kiwi thường xuyên sẽ giúp làn da hồng hào, đầy sức sống.

Dưa hấu cải thiện kết cấu làn da

Bạn có thể ăn dưa hấu thoải mái mà không sợ béo.

Loại trái cây ngon ngọt này là một lựa chọn tốt cho một ngày nắng nóng nhờ chứa 92% hàm lượng nước. Dưa hấu cũng chứa vitamin C, A, B1 và B6. Loại ‘cocktail’ gồm nước và vitamin này có thể cải thiện kết cấu làn da và sức khỏe tổng thể của bạn với lượng tiêu thụ hàng ngày. Hơn nữa, dưa hấu không có chất béo hoặc cholesterol nên bạn có thể ăn thoải mái.

Dứa giúp ngăn ngừa mụn

Dứa giúp da sạch mụn.

Ngoài vitamin C, dưa hấu còn chứa vitamin A và K cùng với một thành phần chữa lành vết thương tuyệt vời được gọi là bromelain. Dứa sẽ giúp da bạn không bị mụn, đồng thời giảm thiểu các vết nám và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Táo ngăn ngừa da xỉn màu và lão hóa

Táo giúp chống lão hóa.

Mỗi ngày ăn một quả táo, bạn sẽ tránh được các vấn đề về da như xỉn màu và lão hóa. Giàu vitamin A và C, táo cung cấp lượng chất chống oxy hóa hoàn hảo để tăng cường sức khỏe làn da của bạn, đồng thời giữ cho bạn khỏi tác hại của các gốc tự do và stress oxy hóa.

