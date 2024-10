4 hoạt chất chống lão hóa nên dùng khi bước qua tuổi 40

Bước sang tuổi 40, khả năng đàn hồi của da bắt đầu suy giảm do lượng collagen, eslatin sụt giảm. Tốc độ trao đổi chất của cơ thể giảm đi khiến mô mỡ dưới da, dây chằng lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng chảy xệ. Bề mặt da cũng dễ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời và rối loạn nội tiết tố, khiến da hình thành nếp nhăn và nhiều dấu hiệu lão hóa khác. Chuyên gia da liễu Anna Guanche làm việc tại Beverly Hills, Mỹ cho biết thêm các hoạt chất chống lão hóa như vitamin C, E, peptide và retinol vào chu trình dưỡng da giúp cải thiện các vấn đề này.

1. Vitamin C

Dùng serum chứa vitamin C vào buổi sáng giúp giảm tác hại của tia UV lên da, làm chậm tốc độ lão hóa.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp thúc đẩy sản sinh collagen, nhờ đó, da săn chắc, đàn hồi hơn, làm mờ các vết nám, sạm, đốm nâu, làm chậm tốc độ lão hóa. Chuyên gia Anna Guanche lưu ý khi mới sử dụng vitamin C nên chọn sản phẩm có nồng độ thấp, dùng cách ngày. Sau khi da đã quen, nên tăng tần suất sử dụng và chuyển sang sản phẩm có nồng độ cao hơn. Vitamin C có thể khiến da trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời nên cần thoa kem chống nắng đều đặn để bảo vệ da.

2. Vitamin E

Vitamin E cũng là một chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng bảo vệ chuỗi collagen, giảm sự tác động của tia UV và stress oxy hóa lên da. Ngoài ra, vitamin E còn giúp tăng sinh collagen và elastin, tăng độ ẩm cho da, giúp da săn chắc, mịn màng, đẩy nhanh quá trình phục hồi da bị tổn thương. Có thể sử dụng kết hợp vitamin C và E trong chu trình dưỡng da hàng ngày. Tuy nhiên, không nên dùng vitamin E khi da bị mụn.

3. Peptide

Serum chứa peptide giúp tăng tốc độ phục hồi và tái tạo da, làm chậm tốc độ lão hóa.

Thoa peptide tại chỗ có thể cải thiện tình trạng nếp nhăn, vết chân chim đáng kể sau hai tuần sử dụng. Peptide kích thích da sản sinh collagen, nhờ đó làm đầy các nếp nhăn. Ngoài ra, peptide còn tăng cường bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm đốm nâu, vết thâm, nám.

4. Retinol

Retinol là thành phần chống lão hóa mạnh, có tác dụng tăng cường kết cấu collagen trên da, tăng sinh tế bào mới, từ đó, giảm hình thành nếp nhăn, đốm nâu trên da, làm chậm tốc độ lão hóa. Retinol còn phát huy tác dụng rõ rệt trên làn da mụn, da nám nhờ khả năng thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo da. Chuyên gia da liễu Anna Guanche lưu ý retinol là thành phần làm đẹp dễ gây khô da, mẩn đỏ, thậm chí bong tróc nên khi mới bắt đầu sử dụng, nên dùng liều lượng nhỏ, tần suất cách ngày. Sau khi da đã quen, có thể dùng vào mỗi tối để là phẳng nếp nhăn, làm chậm tốc độ lão hóa.

(Theo Byrdie)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]