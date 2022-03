3 “chìa khóa vàng” dưỡng da đúng cách bằng retinol

Muốn sử dụng retinol hiệu quả, bạn hãy nắm vững những kiến thức làm đẹp sau.

3 băn khoăn lớn nhất về retinol

Retinol vốn có tác dụng trẻ hóa da hiệu quả là thế nhưng vẫn có những băn khoăn phổ biến về chất làm đẹp này. Đầu tiên là retinol có làm mỏng da mặt không? Câu trả lời là retinol không hề làm mỏng da vì nó kích thích tạo ra các tế bào da mới và collagen. Vì vậy, làn da sẽ không bị mỏng đi mà luôn trông khỏe mạnh, rạng rỡ hơn. Tuy nhiên, khi da bạn mỏng đi có thể là vì bạn sử dụng retinol với nồng độ quá cao khiến da bị mẩn đỏ và bong tróc.

Retinol có làm bỏng da mặt? Câu trả lời cũng là retinol không hề làm bỏng da. Vì trên thực tế, khi retinol tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, hiệu quả của nó sẽ bị giảm đáng kể. Đó là lý do tại sao các hướng dẫn sử dụng retinol đều nói nên dùng vào ban đêm. Kể cả bao bì của các sản phẩm dưỡng da chứa retinol luôn được bịt kín khỏi ánh nắng mặt trời.

Và điều cuối cùng nhiều người đang băn khoăn là bản thân có quá trẻ để sử dụng retinol? Bạn có biết ban đầu retinol được sử dụng để điều trị mụn trứng cá ở thanh thiếu niên cho đến những năm 1980, khi người ta phát hiện ra rằng retinol có thể giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn? Thành phần này sau đó đã trở nên nổi tiếng với tên gọi chất chống lão hóa tuyệt vời, vì vậy không cần phải chờ đến khi 30 hoặc 40 tuổi để sử dụng retinol. Hãy chú ý vào tình trạng thực tế của da để sử dụng retinol. Thông thường từ 25 tuổi trở đi bạn có thể bắt đầu sử dụng các sản phẩm chống lão hóa vì nó sẽ ngăn ngừa các dấu hiệu da chảy xệ, có nếp nhăn.

Dùng retinol như nào mới đúng cách?

Nói chung, các hướng dẫn sử dụng đều đề xuất sử dụng retinol vào ban đêm và chỉ nên bắt đầu với 1-2 lần một tuần trước khi tăng dần tần suất sử dụng mỗi tối. Và nếu da mặt đã thích ứng được với retinol thì bạn có thể dùng được cả ngày và đêm với lượng nhỏ 2-3 giọt. Một điều cần chú ý nữa là khi dùng retinol ban ban ngày hãy tích cực thoa kem chống nắng để bảo vệ da.

Khi thoa retinol, hãy tránh xa vùng da quanh mắt nếu bạn có làn da nhạy cảm. Và lưu ý cuối cùng không nên bỏ qua là Retinol là một chất thuộc nhóm vitamin A, do đó không khuyến khích các bà mẹ đang mang thai hoặc đang cho con bú sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa retinol vì có thể ảnh hưởng tới thai nhi hoặc trẻ nhỏ.

Retinol nên kết hợp với những chất gì?

Khi dùng retinol, bạn có thể kết hợp với một số chất khác nhau như axit hyaluronic, vitamin C. Sự kết hợp của retinol và axit hyaluronic sẽ giúp da bạn ngậm nước, căng mịn và săn chắc ngay sau khi thức dậy vào sáng hôm sau. Hoặc vào ban ngày, retinol có thể được sử dụng cùng vitamin C và kem chống nắng. Công thức này được mệnh danh là giúp da sáng hơn, đều màu, mịn màng hơn. Sự kết hợp này cũng đồng thời bảo vệ da khỏi các nếp nhăn do lão hóa và ánh nắng mặt trời.

