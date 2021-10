Trương Ngọc Ánh khiến người hâm mộ bất ngờ vì gương mặt đơ cứng, lạ lẫm

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 03:33 AM (GMT+7)

Người đẹp Trương Ngọc Ánh gây bất ngờ với gương mặt khác lạ khi livestream.

Trương Ngọc Anh được mệnh danh là "mỹ nhân của làng điện ảnh"

Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976) là người mẫu, ca sỹ, diễn viên có tiếng trong những thập niên 80, 90. Với tài năng diễn xuất cộng với gương mặt đẹp và ngoại hình chuẩn, cô còn được gọi là “Mỹ nhân làng điện ảnh”. Dù hiện tại, không còn tham gia diễn xuất nhiều mà lui về làm nhà sản xuất phim, đồng thời Trương Ngọc Ánh cũng được biết đến là một doanh nhân thành đạt với khối tài sản "khủng".

Và sau bao nhiêu năm, tên tuổi của Trương Ngọc Ánh vẫn được người hâm mộ quan tâm và yêu mến. Bằng chứng là theo một điều tra thú vị, từ khoá “Trương Ngọc Ánh” là cái tên dẫn đầu xu hướng tìm kiếm hàng ngày ở Việt Nam theo thống kê của Google. Thậm chí tin tức về cup C1 chỉ đứng thứ 3, chứng tỏ sự quan tâm không nhỏ của công chúng dành cho người đẹp "Hương Ga".

Thậm chí từ khoá tìm kiếm tên nữ nghệ sỹ còn cao hơn cả giải bóng đá cúp C1 Châu Âu.

Mới đây, nữ diễn diên sinh năm 1976 đã có buổi livestream trên trang cá nhân nhưng nhan sắc của nữ diễn viên khiến người ta chú ý. Cô trông như tăng cân khá rõ, khuôn mặt cũng xuất hiện nọng cằm và trông hơi sưng, không hề Vline. Hay trước đó, trong những bức ảnh cô tụ tập ăn uống cùng vợ chồng diễn viên Bình Minh và những người bạn thân thiết được đăng tải. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc áo phông mix với quần jeans. Cư dân mạng phát hiện nữ diễn viên "Hương Ga" lộ gương mặt mũm mĩm và bắp tay to. Một số người cho rằng do Trương Ngọc Ánh tăng cân hoặc do phẫu thuật thẩm mỹ nên nhan sắc khác lạ hơn trước. Nhưng cũng có người ý kiến, có thể là do góc chụp và quay nên khiến cô trở nên lạ lẫm hơn.

Hình ảnh được cắt từ livestream và hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người cho rằng gương mặt của người đẹp khá bất thường.

Trước đây, cô từng bị nghi ngờ dao kéo khi xuất hiện với chiếc cằm nhọn bất thường.

Sau khi ly hôn với Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh hiện đang hẹn hò với bạn trai kém 14 tuổi là diễn viên Anh Dũng. Điều đáng nói là chênh lệch tuổi tác nhưng khi đi cạnh bạn trai, nữ nghệ sỹ được nhận xét là không hề lép vế, bởi nhan sắc trẻ trung hơn với tuổi thật rất nhiều. Bởi vô là người rất chú tâm trong việc dưỡng nhan. Không chỉ ăn uống khoa học hay bổ sung collagen, vitamin C, tế bào gốc để làn da, vóc dáng nuột nà mà Trương Ngọc Ánh còn chăm chỉ tập gym và boxing. Đây là bộ môn thể thao giúp cô tiêu hao calo cũng như rèn khả năng tự vệ. Trương Ngọc Ánh khẳng định dù bân rộn với công việc nhưng cô luôn cố gắng giữ lịch trình tập luyện và nghỉ ngơi đều đặn.

Nhưng có thể thấy, ở tuổi 45 hiếm có người đẹp nào duy trì được sắc vóc ấn tượng như Trương Ngọc Ánh.

Người đẹp từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Cá nhân Ánh nghĩ việc được làm phụ nữ chính là một "đặc quyền" mà Ánh luôn rất trân trọng. Vì mình có cơ hội được làm đẹp, được "điệu", được chăm sóc cho bản thân một cách toàn diện để luôn rạng rỡ trong mắt người xung quanh và gia đình".

Trương Ngọc Ánh xinh đẹp và quyến rũ ở tuổi U50 khiến không ít người trầm trồ.

Thậm chí cô không hề chênh lệch khi sánh đôi cùng bạn trai kém tuổi.

Nguồn: http://danviet.vn/truong-ngoc-anh-khien-nguoi-ham-mo-bat-ngo-vi-guong-mat-do-cung-la-lam-5020211...Nguồn: http://danviet.vn/truong-ngoc-anh-khien-nguoi-ham-mo-bat-ngo-vi-guong-mat-do-cung-la-lam-50202117103315327.htm