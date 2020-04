“Tiểu tam” phim "Thế giới hôn nhân" bật mí bí quyết để dung mạo xinh như hoa

Bí quyết làm đẹp của nàng "tiểu tam gây phẫn nộ nhất màn ảnh" thật ra rất đơn giản!

Han So Hee hiện đang là mỹ nhân được chú ý của Kbiz.

Đảm nhận vai "tiểu tam" trong bộ phim về chuyện ngoại tình "Thế giới hôn nhân", Han So Hee đang là một trong những cái tên được quan tâm trong thời gian gần đây. Han So Hee được mệnh danh là "Tiểu Song Hye Kyo" vì sở hữu nhan sắc đỉnh cao, vừa trong sáng và thuần khiết lại vừa rất sắc sảo chẳng hề kém đàn chị. Đôi mắt to tròn có chiều sâu, sống mũi cao vút và nhất là nụ cười tỏa nắng giúp cô đang trở thành mỹ nhân 9X được chú ý nhất Kbiz hiện nay.

Cô được cho là có vẻ ngoài giống ngọc nữ Song Hye Kyo.

Không chỉ sở hữu gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng mà cô còn có vóc dáng gợi cảm, quyến rũ. Vậy bí quyết của nàng “tiểu tam” xinh nhất màn ảnh xứ Kim chi là gì?

Đắp mặt nạ là lẽ sống

Cũng như nhiều phụ nữ xứ Hàn khác, Han mỹ nhân cũng không thể bỏ qua phương pháp làm đẹp mang tính phổ cập đó chính là: đắp mặt nạ thường xuyên. Vì thời gian quá bận rộn nên người đẹp ưu tiên các loại mặt nạ giấy để bổ sung nước, độ ẩm và collagen cho làn da. Giúp da của cô luôn mịn màng, tươi sáng và ít tì vết.

Làn da trong veo, thuần khiết của mỹ nhân sinh năm 1994.

Dùng kem chống nắng mọi lúc, mọi nơi

Khác với quan niệm dùng kem chống nắng của nhiều chị em khác, phụ nữ Hàn sử dụng kem chống nắng ngay cả khi trời không nắng, thậm chí là mưa. Han So Hee cũng vậy, cô luôn duy trì thói quen bôi kem chống nắng mỗi khi ra đường, làm việc trong văn phòng. Vì nó sẽ giúp làn da cô được bảo vệ khỏi tia UVA, UVB có hại.

Han mỹ nhân chăm sóc da rất kỹ lưỡng, đặc biệt là dùng kem chống nắng thường xuyên.

Dùng xịt khoáng thường xuyên

Với chức năng cung cấp khoáng chất từ các suối mạch ngầm thiên nhiên rất tốt cho da, thì xịt khoáng có vai trò cung cấp nhiều dưỡng chất cấp ẩm tức thì. Do vậy, để giúp cho làn da không thiếu độ ẩm thì “tiểu tam” xinh đẹp Han So Hee luôn mang theo 1 chai xịt khoáng bên mình.

Cô cũng luôn xem xịt khoáng là vật bất ly thân của mình.

Ăn nhiều hoa quả mỗi ngày

Để giữ được vóc dáng và làn da, “tiểu Song Hye Kyo” ngoài chăm chỉ luyện tập thể dục thì cô còn chia sẻ bí quyết làm đẹp của mình là ăn nhiều trái cây. Vì theo người đẹp 26 tuổi này, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng tạo nên vẻ đẹp của làn da. Theo đó, dù có bận rộn với công việc, cô cũng không quên sử dụng những loại trái cây như táo, nho, cherry.

Ăn nhiều hoa quả để giúp đẹp da, giữ dáng.

