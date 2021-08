Thư Kỳ được nhan sắc đỉnh cao nhờ làm luôn điều này sau khi ăn

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 08:17 AM (GMT+7)

Ở tuổi 45, Thư Kỳ vẫn vô cùng trẻ trung và đẹp bất chấp.

Thư Kỳ từng có quá khứ là một diễn viên phim nóng sau đó vươn lên hàng sao châu Á.

Nhắc đến Thư Kỳ (tên thật là Lâm Lập Tuệ) người ta sẽ nghĩ ngay đến một nữ diễn viên tài sắc nhưng nhiều bão tố, thị phi. Xuất thân từ một diễn viên phim nóng, sự nghiệp và cuộc đời của Thư Kỳ từng trải qua những ngày tháng bị xem thường, coi rẻ và thậm chí là miệt thị. Nhưng bằng tài năng, sự cố gắng không biết mệt mỏi, cô đã “rũ bùn đứng dậy sáng loà” khi dần dần bước lên hàng ngũ “Ảnh hậu châu Á”.

Hiện tại, ở tuổi 45, Thư Kỳ vẫn trẻ trung, đầy hấp dẫn. Ở Thư Kỳ, nhan sắc của cô là sự đan xen giữa vẻ sắc sảo, lạnh lùng nhưng có khi lại mong manh tựa sương khói.

Nhan sắc xinh đẹp và khó pha lẫn của Thư Kỳ.

Tránh xa mọi ồn ào của giới giải trí

Dù là một người của showbiz, hơn ai hết Thư Kỳ hiểu được những áp lực hay còn gọi là mặt trái của sự nổi tiếng. Chính cô cũng đã nếm đủ những góc khuất ở đằng sau ánh hào quang. Nên hiện tại, ở tuổi 45 cô gần như đã rèn được cho mình bản lĩnh “vứt hào quang ngoài cánh cửa” mỗi khi trở về nhà. “Ngoài kia giới giải trí ồn ào, những mối quan hệ chồng chéo khiến nhiều nghệ sỹ bị cuốn vào. Tôi không thích showbiz. Từ lâu rồi, tôi làm việc theo đam mê. Là một diễn viên, tôi mong vai diễn của mình được khán giả đón nhận. Đời tư, scandal hay những câu chuyện gây sốc không liên quan đến tôi", cô từng chia sẻ. Đó cũng chính là lý do giúp cô duy trì được sự trẻ trung hơn tuổi thật.

Thư Kỳ vẫn là tượng đài nhan sắc của điện ảnh Hồng Kông.

Sống tối giản, hạn chế mỹ phẩm

So với những đồng nghiệp cùng trang lứa như Triệu Vy, Lâm Tâm Như… thì có thể nói Thư Kỳ nổi trội hơn về nhan sắc lẫn độ trẻ trung. Một phần do cơ địa nhưng một phần do thói quen làm đẹp. Trong đời thường, Thư Kỳ ít lạm dụng mỹ phẩm. Để cung cấp dưỡng chất cho da, Thư Kỳ chỉ đắp mặt nạ dưỡng ẩm hàng ngày. Cô tìm hiểu thêm về các loại mặt nạ làm sạch để áp dụng trong chu trình dưỡng da. Và thứ không thể thiếu trong “gia tài” mỹ phẩm của Thư Kỳ đó chính là sản phẩm tẩy trang.

Cô thích ra phố trong những bộ trang phục đơn giản, thể thao. "Tôi thích tụ tập với bạn bè trên phố, cùng nhau ăn một nồi lẩu. Nhiều nghệ sỹ ngại điều đó vì sợ bị chú ý. Tôi đâu phải ngôi sao thần tượng, làm gì phải sống khổ vậy", cô nói trên Elle.

Thư Kỳ lựa chọn cuộc sống an yên, đơn giản nhất có thể sau những ồn ào của showbiz.

Chú trọng giấc ngủ

Một thói quen tốt giúp làn da của Thư Kỳ trẻ trung là ngủ đủ giấc. Cô hạn chế thức đêm và ngủ ít nhất 6 tiếng/ngày. Vì theo cô, lúc ngủ là lúc cơ thể được nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Lúc này sự trao đổi chất bắt đầu thực hiện, khi đó các mạch máu trên da hoàn toàn mở rộng, máu đưa oxy tới cung cấp cho da sẽ đầy đủ hơn, sẽ tăng cường sự trao đổi chất, tự phục hồi, ngăn chặn và làm chậm quá trình lão hóa.

Nữ diễn viên là người chăm sóc làn da vóc dáng khá kỹ lưỡng.

Đứng dậy sau khi ăn xong

Thói quen ăn uống của nữ diễn viên sinh năm 1976 này cũng rất khoa học. Cô gần như nói không với các loại đồ cay nóng, dầu mỡ hay thức uống có ga. Nhưng với Thư Kỳ thói quen uống cà phê đen mỗi ngày là bí quyết giúp cô giảm cân khi uống một lượng vừa đủ. Chúng giúp kiểm soát sự thèm ăn và cải thiện trao đổi chất. Những tác dụng này hỗ trợ quá trình giữ dáng.

Điều đặc biệt, nữ diễn viên không ngồi xuống ngay sau khi ăn. Cô đứng ít nhất nửa giờ, xem video để thời gian nhanh trôi qua. Thói quen này giúp bụng của cô không bị khó chịu, tiêu hóa dễ dàng hơn.

Cô duy trì nhiều thói quen tốt để giữ gìn sức khoẻ và nhan sắc.

