Hương Tràm ăn vận bốc lửa trên đất Mỹ, khoe hình xăm nơi hiểm hóc hút ánh nhìn

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 10:34 AM (GMT+7)

Đây là lần hiếm hoi Hương Tràm mặc áo cộc khoe hình xăm dưới chân ngực, nhận được lời khen của người hâm mộ.

Hương Tràm khoe hình xăm gợi cảm khi mặc áo ngắn.

Dù không còn hoạt động showbiz tại Việt Nam, nhưng những hình ảnh của Hương Tràm tại Mỹ luôn được cô cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân. Khoảnh khắc đời thường hay đi diễn trên đất Mỹ của Hương Tràm luôn nhận được tương tác từ người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Tràm khoe outfit nổi bật năng động và tươi trẻ. Cô mặc áo croptop màu hồng kết hợp với quần dài, khoe vòng eo săn chắc. Đặc biệt, hình xăm ngay dưới chân ngực của nữ ca sĩ như điểm nhấn thú vị, thu hút mọi ánh nhìn. Đây là lần hiếm hoi Hương Tràm khoe hình xăm ở vị trí kín đáo này.

Được biết hình xăm của Hương Tràm là "De Integro" có nghĩa là "Again from the start" (Trở lại từ nơi bắt đầu). Ngoài hình xăm này, Hương Tràm còn vẩy mực sau lưng, trên tay với những hoạ tiết khác nhau. Các hình xăm không quá lớn, đủ để tạo điểm nhấn, tăng thêm sức hút cho cô.

Chỉ khi mặc áo ngắn, đồ bơi, người hâm mộ mới thấy được hình xăm ở mạn sườn của Hương Tràm.

Hình xăm chữ sau lưng của nữ ca sĩ được khoe khéo qua thiết kế váy cut out.

Hình xăm không chỉ là "món đồ trang sức" độc lạ, với nhiều người nó còn có ý nghĩa riêng với cuộc sống của chính họ. Ở Việt Nam, nghệ sĩ xăm hình khá phổ biến. Các hình xăm dù lớn hay nhỏ, dù được đặt ở vị trí nào thì luôn trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm của công chúng.

Thế nhưng, hình xăm ở vị trí kín đáo được nhiều sao nữ lựa chọn hơn. Bởi, ở vị trí khó thấy, hình xăm không ảnh hưởng tới quá trình làm nghệ thuật. Nhất là với diễn viên, ca sĩ... họ thay đổi phong cách và hình ảnh khác nhau qua mỗi giai đoạn. Nên dù mặc trang phục theo nhiều style khác nhau, hình xăm không bị lộ liễu, gây mất tập trung cho khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc hiếm hoi khoe hình xăm mạn sườn với thiết kế xuyên thấu. Để khoe được hình xăm vị trí kín đáo, những chiếc áo ngắn hoặc các trang phục phải được thiết kế riêng, thể hiện ý đồ khoe hình xăm của sao Việt.

Hình xăm chữ được lòng các mỹ nhân Việt nhiều hơn khi được vẩy mực ở mạn sườn, Sĩ Thanh không ngoại lệ. Cô nhiều lần thực hiện các concept chụp hình gợi cảm để khoe vẻ đẹp độc lạ không đụng hàng này.

"Kiều nữ" làng hài Khả Như vén áo khoe hình xăm cuốn hút. Các hình xăm đa phần được sử dụng màu mực cơ bản là đen và khi lên da sẽ có xanh đen đặc trưng. Vị trí xăm hình ở mạn sườn được đánh giá là khá đau vì điểm cơ thể này chỉ có da bọc xương.

