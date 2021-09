Con gái tuổi 15 của Quyền Linh xinh đẹp như "thần tiên tỷ tỷ" khiến ai cũng xuýt xoa

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 19:52 PM (GMT+7)

Nhan sắc tuổi trăng rằm của bé Lọ Lem khiến nhiều người xuýt xoa, khen ngợi.

Lọ Lem xinh xắn như một nàng công chúa với chiều cao nổi bật dù chỉ mới 15 tuổi.

Nhà vợ chồng nghệ sỹ Quyền Linh- Dạ Thảo có 2 cô công chúa thường gọi là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ nên con gái cặp đôi này cũng được đánh giá là có dung mạo xuất sắc, được dự đoán là hoa hậu trong tương lai. Đặc biệt là Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh), năm nay 15 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao nổi trội 1,7m và khuôn mặt xinh xắn, hài hoà.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho dung mạo của ái nữ nhà Quyền Linh- Dạ Thảo.

Mới đây, bà xã MC Quyền Linh - Dạ Thảo có đăng tải những tấm hình của con gái Lọ Lem cùng đoạn hội thoại đáng yêu giữa 2 mẹ con: “Mẹ ơi, con muốn chụp hình với chiếc đầm này. Mẹ giúp con chọn cảnh và chụp cho con nha/Mẹ nghĩ mảng cây xanh sẽ hợp với chiếc đầm của con đấy! Hiện, sân thượng có nhiều cây xanh, nếu con thích mẹ sẽ set up rồi chụp cho con/Lọ Lem cười tít mắt rồi nói: Dạ, con thích lắm... Thank you mom yêu”.

Ngay dưới bài viết, Quyền Linh cũng đáp lại: “Yêu và thương lắm con gái tuổi 15 của ba”.

Nhan sắc của cô bé được nhiều người dự đoán sẽ làm nên chuyện nếu thi cuộc thi nhan sắc trong tương lai.

Cô gái sinh năm 2006 nhận được nhiều lời khen của người dùng mạng xã hội cho vẻ ngoài khả ái. “Con gái xinh quá chuẩn hoa hậu tương lai ạ”, “Em thật sự thích gương mặt bé Lọ Lem. Nét đẹp thanh khiết, thuần Việt. Bé hội tụ nét đẹp của cả ba và mẹ. Mong cháu sau này sẽ trở thành Hoa hậu Việt Nam”…

Dù không phải lần đầu xuất hiện trước công chúng nhưng Lọ Lem vẫn khiến người khác trầm trồ. Gương mặt hiền hậu, thánh thiện và vóc dáng nổi trội của cô bé khiến nhiều người ấn tượng. Khi được hỏi có định hướng cho con gái tham gia showbiz hay không, vợ chồng nghệ sỹ Quyền Linh- Dạ Thảo cho rằng, bây giờ quá sớm để lựa chọn và vợ chồng anh luôn tôn trọng sở thích và quyết định của con.

Con gái MC Quyền Linh có những thay đổi ngoại hình ấn tượng ở tuổi dậy thì.

Lọ Lem được khen ngợi ở vẻ đẹp không tì vết, đẹp mãn nhãn ở tuổi trăng rằm.

Nhiều người dí dỏm xin làm con rể của nghệ sỹ Quyền Linh và Dạ Thảo.

Thậm chí, vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của cô bé được nhiều người ví von có nét hao hao như diễn viên Trương Bá Chi.

