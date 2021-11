Con gái Mỹ Linh vóc dáng phổng phao ở tuổi 19, lại có thêm "điểm vàng" hút mắt

Thứ Tư, ngày 17/11/2021 19:15 PM (GMT+7)

Mỹ Anh - con gái của ca sĩ Mỹ Linh nhiều lần khiến khán giả trầm trồ vì vóc dáng đẹp ở tuổi 19.

Mỹ Anh - con gái 19 tuổi của ca sĩ Mỹ Linh được xem là nữ nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng trong làng âm nhạc Việt. Ở ngoài đời, cô nàng có gu thời trang táo bạo, pha chút nét nổi loạn, cá tính. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Mỹ Anh luôn thu hút sự chú ý bởi style đa dạng, theo cách "không - giống - ai" của mình. Bên cạnh không ít ý kiến phản đối, cho rằng lối ăn vận của nữ nghệ sĩ không phù hợp với lứa tuổi, thì vẫn có nhiều người lên tiếng ủng hộ và nhận xét không nên quá khắt khe với Mỹ Anh.

Mỹ Anh - con gái 19 tuổi của nữ ca sĩ Mỹ Linh.

Là một cô nàng thuộc thế hệ Gen Z, con gái Mỹ Linh luôn thể hiện dấu ấn cá nhân rõ rệt trong âm nhạc và nhận được một số thành công nhất định. Hồi tháng 10 vừa qua, Mỹ Anh được mời sang Mỹ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021 diễn ra tại SVĐ Rose Bowl (Los Angeles, Mỹ). Không chỉ thế, khi tham gia chương trình The Heroes, Mỹ Anh cũng là một nhân tố thú vị nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả vì màu sắc âm nhạc mới lạ, độc đáo.

Mỹ Anh là nữ nghệ sĩ trẻ triển vọng trong làng âm nhạc Việt cùng style cá tính, nổi loạn, thu hút sự chú ý.

Bước vào độ tuổi dậy thì, Mỹ Anh khiến nhiều người trầm trồ vì vóc dáng phổng phao, đặc biệt là vòng 3 chữ O hiếm có với người châu Á. Đây là thời điểm vàng để cải thiện vóc dáng nên cô rất chịu khó tập luyện thể thao. Mỹ Anh đặc biệt yêu thích bộ môn golf. Cô từng cho biết, trong một lần đến học viện golf đợi bố, cô được bố cho đánh thử và mê luôn ngay từ cú đánh đầu tiên.

Mỹ Anh sở hữu vòng 3 chữ O hiếm có ở tuổi dậy thì.

Chia sẻ lý do vì sao gắn bó với môn thể thao này, Mỹ Anh nói: "Thực ra ngoài golf, mình còn đấm bốc và chơi bóng rổ. Nhưng mình quyết định tập cả golf là do môn này rất khác, đem lại sự tĩnh tâm còn cường độ của 2 môn kia nhanh hơn nhiều. Hơn nữa mình thấy bộ môn này bắt đầu khá phổ biến ở các bạn trẻ.

Mình nhận thấy golf cũng hơi giống thiền, rèn cho mình sự kiên nhẫn, tĩnh tâm và độ tập trung cao, sự chính xác. Khi chơi golf, người mình đang tranh đấu là chính bản thân và tự mừng vui với từng tiến bộ dù nhỏ của chính mình. Đặc biệt, mình đã trở nên thân hơn với bố từ khi học golf, điều đó làm bản thân rất vui".

Cô kết thân với bộ môn golf để cải thiện dáng đứng cũng như rèn luyện sự kiên nhẫn, tĩnh tâm.

"Mình nghĩ là do từ trước đến giờ đã luôn có định kiến là thể thao không thực sự dành cho phụ nữ nhưng ngày nay mọi thứ đã khác nhiều rồi. Hơn nữa dẫu cho mỗi người có một ý kiến thì với mình, mục tiêu duy nhất khi đến với bộ môn này đơn giản là mỗi lần đi đánh sân về, nhìn bảng điểm và thấy được số gậy giảm đi. Mình cũng nghĩ bây giờ mọi người nên nhìn nhận bất cứ những gì người phụ nữ làm là dành cho bản thân cô ấy chứ không phải cho một người đàn ông nào", Mỹ Anh cho biết thêm.

Không ít lần Mỹ Anh gây tranh cãi vì thời trang quá táo bạo.

Ngoài ra, một vấn đề khác mà Mỹ Anh quan tâm ở lứa tuổi dậy thì đó là phát triển chiều cao. Cô chú trọng bổ sung nhiều thực phẩm với đầy đủ nhóm chất sinh năng lượng (chất bột đường, chất đạm, chất béo) cùng các vitamin và khoáng chất. Cụ thể, chất đạm chiếm 13-20%, Carbohydrate chiếm 55-65%, chất béo chiếm không quá 30%. Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vào thời điểm này, các bạn nên bổ sung 6 đơn vị sữa/ngày để đảm bảo đầy đủ canxi cũng như tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tăng trưởng chiều cao.

Nguồn: http://danviet.vn/con-gai-my-linh-voc-dang-phong-phao-o-tuoi-19-lai-co-them-diem-vang-hut-mat-50...Nguồn: http://danviet.vn/con-gai-my-linh-voc-dang-phong-phao-o-tuoi-19-lai-co-them-diem-vang-hut-mat-5020211711191258268.htm