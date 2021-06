Bảo Anh lại bị đồn can thiệp thẩm mỹ vì gương mặt trông lạ lẫm

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 17:14 PM (GMT+7)

Theo nữ ca sỹ, cô không động đến thẩm mỹ ở bất cứ bộ phận nào, từ mắt đến mũi, ngực và kể cả má lúm đồng tiền.

Bảo Anh là một trong những mỹ nhân hàng đầu Vbiz.

Nữ ca sỹ Bảo Anh hiện là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất showbiz Việt. Cô đang sở hữu nhiều bản hit như: “Yêu một người vô tâm”, “Lười yêu”... Ngoài ra, nhan sắc của cô cũng được đánh giá là mỹ nhân hàng đầu giới giải trí khi có một gương mặt lẫn vóc dáng đẹp “vạn người mê”.

Hình ảnh mới nhất của Bảo Anh khiến cô rơi vào nghi vấn "dao kéo".

Nhưng chính nhan sắc của cô cũng gây ra nhiều tranh cãi. Thậm chí, dung mạo của nữ ca sỹ từng bị cho là "dao kéo" trong lần xuất hiện mới đây. Như mới đây nhất, khi đăng tải gương mặt mộc cùng phong cách thời trang giản dị, người hâm mộ đã tỏ ra khá ngỡ ngàng. Trong những bức ảnh này, Bảo Anh trông khác đi hẳn so với thường ngày, hốc hác hơn khá nhiều. Nhất là chiếc mũi trông cao lên khá rõ. Điều đó khiến người hâm mộ đặt nghi vấn rằng, phải chăng cô nàng đã đụng chạm "dao kéo"?

Nhưng có lẽ do giảm cân nên gương mặt của cô trông gầy đi.

Tuy nói đi thì cũng phải nói lại, có lẽ do thời gian vừa rồi Bảo Anh tích cực giảm cân nên trông có gầy hơn và gương mặt lúc ở nhà không makeup nên trông có nhạt nhòa hơn so với khi đã trang điểm lộng lẫy. Vì nếu xem lại những bức ảnh thuở bé của cô, sẽ nhận ra rằng Bảo Anh đã “xinh từ trong trứng” với sống mũi cao, đôi mắt to và khuôn miệng nhỏ xinh.

Nhan sắc của Bảo Anh thời bé cũng đã vô cùng xinh đẹp.

Chính cô cũng từng phản ứng gay gắt trước các đồn đoán thẩm mỹ, nữ giọng ca “Lười yêu” cho biết: “Ngừng tự nghĩ là em phẫu thuật thẩm mĩ dùm cái, đồng tiền cũng kêu đi cắt? Nghĩ thôi đã đành còn đi đồn, thẩm mĩ không xấu, không biết làm mình đẹp mới thành xấu, và ai buôn chuyện sai sự thật cũng xấu luôn". Chia sẻ của Bảo Anh có thể coi là lời tuyên “dằn mặt” những đồn đoán của dư luận về việc cô dao kéo để đẹp lên. Theo nữ ca sỹ, cô không động đến thẩm mỹ ở bất cứ bộ phận nào, từ mắt đến mũi, ngực và kể cả má lúm đồng tiền.

Chiếc mũi cao, sống mũi thẳng ở trong bức ảnh đã chứng mình nhan sắc của cô nàng là tự nhiên.

Nhan sắc của Bảo Anh không quá thay đổi nhiều theo thời gian.

Dung mạo của cô nàng năm 20 tuổi khi tham gia một cuộc thi hát.

Nguồn: http://danviet.vn/bao-anh-lai-bi-don-can-thiep-tham-my-vi-guong-mat-trong-la-lam-502021246171540...Nguồn: http://danviet.vn/bao-anh-lai-bi-don-can-thiep-tham-my-vi-guong-mat-trong-la-lam-502021246171540441.htm