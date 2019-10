Ngoài hình xăm ngực, Sơn Tùng MTP "dính mực" ở vị trí mới vô cùng sexy

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 15:55 PM (GMT+7)

Dường như mỗi hình xăm là cách mà Sơn Tùng gửi gắm thông điệp, tuyên ngôn đậm chất cá nhân.

Người hâm mộ quen với hình ảnh hình xăm lớn trước ngực của Sơn Tùng từ năm 2016. Anh chọn hình xăm ngực là một dòng chữ tiếng Anh lớn là "Believe in yourself" (Tạm dịch: Tin vào chính mình).

Mới đây, Sơn Tùng mới hé lộ hình xăm nơi cổ là "Never Mind" (Tạm dịch: Chẳng bận tâm). Đây cũng là một hình xăm vô cùng ý nghĩa, đặc biệt là giữa vấn nạn bạo hành tinh thần trên mạng xã hội. Bản thân Sơn Tùng cũng từng là nạn nhân của những "anh hùng bàn phím".

Lựa chọn hình xăm lẫn vị trí xăm nên là sự đầu tư nghiêm túc của bản thân. Với việc lưu giữ hình xăm trong nhiều năm, cho thấy đây là hình xăm thể hiện tuyên ngôn khó thay đổi của Sơn Tùng.

Hình xăm đòi hỏi bạn phải có độ "lì" chịu đau nhất ở ở những nơi độc đáo trên cơ thể. Chẳng hạn như khu vực cổ, bụng, sau đầu gối hay ngón tay thường là nơi gây ra những cơn đau khó chịu. Tại khu vực ngực, nách, mặt, khu vực gần sát với xương thường gây ra đau đớn dai dẳng.

Cận cảnh hình xăm là tuyên ngôn mới của tài năng 9X làng nhạc Việt.