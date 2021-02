5 cách giúp chàng cạo râu nhẵn nhụi mà không tổn thương da

Thứ Tư, ngày 24/02/2021 08:36 AM (GMT+7)

Có nhiều cách để bạn có thể tránh tổn thương da khi cố cạo sạch râu.

Cạo râu có thể là một nhiệm vụ khó khăn dù rằng việc này gần như là thói quen hàng ngày của các anh em, đặc biệt là khi bạn hay gặp phải tác dụng phụ của nó - kích ứng, vết cắt nhỏ và mụn đỏ.

May mắn thay, có nhiều cách để bạn có thể tránh tổn thương da khi cố cạo sạch râu. Dưới đây là tóm tắt năm thủ thuật để tăng hiệu quả việc cạo râu của bạn:

1. Chuẩn bị kỹ giúp bạn cạo râu dễ dàng hơn

Trước khi cạo râu, điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị da đúng cách và có dụng cụ phù hợp. Tắm, rửa mặt nước nóng hoặc ấm sẽ loại bỏ các phần tử không mong muốn như dầu và bụi bẩn trên da, đồng thời làm rụng lông để dễ cạo.

Tất nhiên, bạn cũng cần có dao cạo phù hợp để cạo râu trơn tru. Dao cạo tốt nhất nên có lưỡi sắc bén, hoặc gel bôi trơn linh hoạt. Dao cạo có nhiều lưỡi hơn sẽ giảm ma sát và cảm giác cạo thoải mái hơn.

2. Loại bỏ vết bỏng do dao cạo

Bỏng dao cạo là tình trạng kích ứng da do cạo râu. Nó được đặc trưng bởi phát ban đỏ nhẹ có thể phát triển thành vết sưng ngứa. Nguyên nhân thường là do dùng lưỡi dao xỉn màu cạo quá nhiều trên da. Các chuyên gia nói rằng loại dao cạo đang được sử dụng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong kết quả. Có ý kiến ​​cho rằng để cạo râu trơn tru hơn và tránh bị bỏng do dao cạo, bạn nên chọn loại dao cạo có nhiều lưỡi hơn.

Khi không thể chữa khỏi vết bỏng do dao cạo, bạn chỉ cần rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước mát và tránh sử dụng các sản phẩm có cồn để tránh kích ứng da. Nếu vẫn xảy ra kích ứng, kem hydrocortisone sẽ làm dịu cơn ngứa và mẩn đỏ.

3. Kem cạo râu là vật không thể thiếu

Một dao cạo râu thông thường luôn phải đi đôi với kem cạo râu. Điều này giúp dao cạo di chuyển và lướt trên da của bạn, giúp lông mềm hơn và dễ cạo hơn. Sử dụng dầu xả, sữa tắm, dầu gội đầu hoặc xà phòng thay thế cho kem cạo râu không phải là ý kiến ​​hay vì các hạt của các sản phẩm này có thể làm tắc nghẽn dao cạo, do đó gây ra bong tróc và khô da.

4. Quan sát để chọn thời gian cạo thích hợp

Sau khi tắm, bạn nên đợi từ hai đến ba phút trước khi cạo râu. Điều này để đảm bảo rằng râu được ngậm nước, mềm mại thích hợp để dễ cạo hơn. Hơn nữa, nó cũng sẽ loại bỏ cảm giác kéo căng khi cạo.

5. Khi cạo nên chuyển động ngắn nhưng thận trọng

Mọi người thích cạo râu với những đường cắt dài vì nghĩ rằng nó sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức cạo râu. Tuy nhiên, cách tốt nhất để có được vẻ ngoài hoàn thiện mượt mà hơn cạo những đường ngắn. Điều quan trọng là bạn phải thực hiện nhẹ nhàng, không ép dao cạo quá nhiều trên da. Nếu bạn cảm thấy khó cạo râu, thì đây là thời điểm thích hợp để thay lưỡi dao.

Cạo râu sẽ suôn sẻ và dễ dàng khi bạn đã làm theo năm mẹo sau. Cuối cùng, bạn chắc chắn sẽ có một làn da mịn màng và sạch râu, giúp vẻ ngoài thêm điển trai, sáng láng.

