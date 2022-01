Sau phiên đấu giá, chia sẻ với báo chí, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết mức giá trúng thầu này không chỉ là kỷ lục ở Việt Nam, mà không hề rẻ hơn so với cả các khu vực đắt đỏ nhất thế giới như Phố Đông - Thượng Hải, Mahatan- New York hay The Peak - Hong Kong... "Tôi muốn tất cả tư bản nước ngoài vào đây phải mua đất của Việt Nam với giá như Tokyo hoặc New York, có như vậy nhân dân ta mới giàu nhanh, đất nước mới phát triển được", Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết.