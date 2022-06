Chứng kiến thị trường bất động sản xuất hiện hàng loạt thông tin bán cắt lỗ, anh Thái Tài (Hà Nội) lại đang tìm hiểu giá đất ở nhiều khu vực để xuống tiền. Theo anh chia sẻ, việc quyết định tìm đất xuống tiền trong thời điểm này xuất phát từ nỗi lo lạm phát. Nhưng việc mua đất bây giờ cũng cần nhiều yếu tố cân nhắc.

“Tôi cũng biết thị trường bắt đầu chững lại, khảo sát nhiều khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên và ven Hà Nội,... thấy nhiều người rao bán cắt lỗ nên tôi cũng hỏi xem. Tuy nhiên, thị trường mới bắt đầu vào giai đoạn mới nên xuống tiền lúc này tôi lại e rằng thời gian tới có thể sẽ giảm thêm.

Báo cáo thị trường gần đây của chuyên trang về BĐS cho thấy mức độ quan tâm đến nhiều phân khúc BĐS đã hạ nhiệt đáng kể so với trước đó. Trong tháng 4, mức độ quan tâm đến sản phẩm đất nền ghi nhận giảm 18% so với tháng liền trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021.