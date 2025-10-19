Tuần giữa tháng 10/2025, thị trường tiền số toàn cầu rung chuyển dữ dội. Chỉ trong vài ngày, hơn 19 tỷ USD vị thế ký quỹ bị “thổi bay”, hàng triệu nhà đầu tư trắng tay. Giá Bitcoin – đồng tiền số có vốn hóa lớn nhất thế giới, có lúc lao xuống sát 110.000 USD, trước khi hồi nhẹ quanh 112.000–113.000 USD vào ngày 15/10.

Vốn hóa thị trường của Bitcoin cũng co lại mạnh, còn khoảng 2,25 nghìn tỷ USD, giảm hàng trăm tỷ chỉ trong một tuần. Dù vậy, nó vẫn chiếm hơn 50% tổng giá trị toàn thị trường tiền mã hóa, khẳng định vị thế “ngai vàng” của mình giữa cơn sóng dữ.

“Đây là cú điều chỉnh lớn nhất kể từ đầu năm, khi đòn bẩy quá cao kết hợp tâm lý hoảng loạn đã tạo ra hiệu ứng domino”– Matthew Dibb, chuyên gia phân tích thị trường tài sản số, Singapore.

Các chuyên gia cho rằng đợt “sập” vừa rồi không chỉ là “tai nạn”, không đến từ một nguyên nhân duy nhất mà là tổng hòa của nhiều yếu tố: kỹ thuật, tâm lý và vĩ mô.

Thứ nhất, thị trường phái sinh Bitcoin đang bị đòn bẩy hóa quá mức. Khi giá bắt đầu giảm, các vị thế ký quỹ bị thanh lý hàng loạt, kéo giá xuống nhanh hơn – giống như dây chuyền domino. “Một khi các lệnh thanh lý kích hoạt, giá lao dốc chỉ trong vài phút là chuyện bình thường,” ông Dibb nhận xét.

Thứ hai, các yếu tố vĩ mô – như căng thẳng thương mại Mỹ – Trung và rủi ro địa chính trị – khiến nhà đầu tư rút tiền khỏi tài sản rủi ro. Thị trường chứng khoán giảm, vàng tăng, và tiền điện tử cũng chịu chung làn sóng tháo chạy.

Cuối cùng, những thông tin tiêu cực về vụ điều tra các sàn giao dịch và tịch thu tài sản liên quan tới hoạt động rửa tiền càng làm tâm lý hoang mang lan rộng. Sự thiếu minh bạch của nhiều sàn phái sinh khiến biến động càng dữ dội.

