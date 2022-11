Vụ nữ sinh tử vong sau trò đùa giấu giày: Đã có hàng loạt vụ tai nạn học đường đau lòng vì hành vi tương tự

Trao đổi với PV, ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, tại trường THPT Nguyễn Tất Thành (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vừa xảy ra sự việc một nữ sinh tử vong do bị ngã từ tầng 2, sau trò đùa giấu giày giờ ra chơi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h15 ngày 23/11, lúc này, nữ sinh P.V.K.A (sinh năm 2006, học sinh lớp 11) trong giờ ra chơi đã giấu giày của bạn trên mái che đường ra nhà vệ sinh. Sau đó, nữ sinh A. xin phép lớp trưởng ra ngoài để lấy giày trả cho bạn. Tuy nhiên, khi trèo qua lan can của hành lang tầng 2, em A. đã không may bị ngã xuống.

Nơi em A. bị ngã xuống và tử vong sau đó. (Ảnh: Lao Động)

Ngay khi phát hiện em A. bị ngã xuống, các giáo viên và học sinh đã cùng đưa nữ sinh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, em A. đã tử vong lúc 15h ngày 24/11.

"Trong bối cảnh cô giáo sắp vào lớp, có thể do tâm lý vội vàng để lấy dép trả lại cho bạn nên không may em A. đã bị ngã. Toàn thể giáo viên và học sinh trong nhà trường rất đau lòng và đáng tiếc, vì em A. là một học sinh năng động, học rất giỏi trong lớp chất lượng cao của trường. Vừa rồi, điểm thi môn Ngữ Văn của em A. cao nhất lớp", báo Lao Động dẫn lời thầy giáo Nguyễn Văn Thư- Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ tai nạn học đường nghiêm trọng liên quan đến trò đùa của học sinh. Cách đây không lâu, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã xảy ra vụ việc nữ sinh bị mảnh vỡ cửa kính cắt trúng cổ tử vong do đùa giỡn trong lớp học. Cụ thể, báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 12h30 ngày 17/11, em N.N.N.H. (học sinh lớp 9) của trường THCS Hùng Vương (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ) cùng nhóm bạn trong lớp đùa giỡn. Trong lúc đùa giỡn, nữ sinh này bị nhóm bạn xô ngã vào cửa chính của lớp khiến tấm kính cửa bị vỡ. Mảnh kính vỡ đã cắt trúng cổ của H. Nữ sinh lớp 9 đã được nhà trường nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng vết cắt trúng động mạch chủ, máu chảy nhiều khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Trường học nơi nữ sinh H. bị nạn tử vong.

Trước đó, ngày 23/9, Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đã phẫu thuật cấp cứu cho một trẻ 11 tuổi bị thanh sắt xuyên qua hậu môn gây thủng trực tràng và vỡ xương cùng. Bé trai 11 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên hậu môn khi đang theo học ở một trường tiểu học tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Trong giờ học đu xà thể dục, có bạn đùa giỡn để thanh sắt ở dưới, khi nam sinh này bị ngã ngồi, thanh sắt đâm thẳng vào hậu môn.

Sau tai nạn, trẻ được đưa đến cơ sở y tế tuyến dưới sơ cứu rồi chuyển viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Trẻ được chẩn đoán có vết thương trực tràng rất phức tạp. Ngay sau đó, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu làm sạch khu vực tổn thương, khâu vết thương trực tràng, dẫn lưu mặt trước xương cùng và làm hậu môn nhân tạo cho bé trai.

Trên đó là một số vụ tai nạn học đường nghiêm trọng vì những trò đùa của bạn bè xảy ra trong thời gian gần đây. Qua đó, gióng lên hồi cảnh tỉnh tới các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh và nhà trường cần giáo dục cho con trẻ biết sự nguy hiểm từ những trò đùa tưởng chừng vô hại. Các em học sinh không nên đùa giỡn quá mức, không tiếp cận khu vực nguy hiểm để tránh xảy ra những tai nạn không đáng có.

