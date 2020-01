Tuyển sinh lớp 10: Nhiều nơi thi tổ hợp

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 12:00 PM (GMT+7)

Phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 được nhiều tỉnh, thành công bố sớm và các trường đã có phương án để tổ chức ôn tập, chuẩn bị kỹ cho kỳ thi quan trọng

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa có văn bản yêu cầu các trường báo cáo số liệu và quy hoạch hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Theo dự báo, lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học tới sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2019-2020.

Không tuyển sinh "ngoài luồng"

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Ngọc Huy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP HCM), cho biết hiện trường dự kiến sẽ tuyển sinh 455 em với 13 lớp nhưng sắp đến nếu mở thêm lớp trường sẽ bổ sung thêm. Toàn bộ công tác tổ chức tuyển sinh của trường sẽ do Sở GD-ĐT thực hiện, sẽ không diễn ra tình trạng tuyển sinh ngoài luồng, học sinh lớp 9 của trường cũng phải tham gia tuyển sinh theo quy định của sở.

"Năm ngoái, số lượng học sinh lớp 9 của trường quay lại thi vào trường hơn 30%, năm nay trường sẽ phấn đấu lên 50%, số còn lại sẽ là các trường ngoài. Sau khi các em lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, đến tháng 4, trường sẽ triển khai chương trình ôn thi 3 môn toán, văn, tiếng Anh và các môn chuyên, thời lượng ôn tập sẽ được phân bổ đồng đều" - ông Trần Ngọc Huy cho biết thêm.

Đa số các trường đều giữ nguyên số lượng tuyển sinh vào lớp 10 như năm học 2019-2020, vì số lượng phòng học không tăng lên, không mở rộng trường. Trường THPT Trần Hữu Trang (quận 5, TP HCM) dự kiến tuyển sinh khoảng 300 em và trường sẽ có 40 giáo viên tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 của TP.

Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp, TP HCM) có 13 lớp 10, dự kiến sẽ tuyển sinh 585 học sinh. Theo ông Phan Hồ Hải, hiệu trưởng nhà trường, số lượng tuyển sinh của trường sẽ thấp hơn số lượng tuyển sinh của Sở GD-ĐT. Trường đưa ra số lượng tuyển sinh như vậy nhưng khi các em nộp hồ sơ vào có thể sẽ ít hơn, hầu như đây là tình hình chung của cả TP. So với số lượng tuyển sinh sẽ có khoảng 20-30 em không nộp hồ sơ vào, vì lý do đi nước ngoài hoặc do gia đình..., trường có bao nhiêu hồ sơ sẽ nhận bấy nhiêu và sẽ báo cáo số liệu lên sở để phân bổ hợp lý. So với các trường trong địa bàn quận, Trường THPT Gò Vấp nhiều năm liền vẫn giữ tỉ lệ tuyển sinh vào trường ổn định.

Ông Lâm Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh, TP HCM), cho biết theo kế hoạch của Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh, định hướng về chuyên môn bám sát theo nội dung nào đã được các giáo viên bộ môn của trường nắm rõ để triển khai ôn tập cho học sinh. Môn toán sẽ hướng đến toán thực tế, ví dụ hướng dẫn cách đo một dòng sông, bờ sông rộng bao nhiêu... Năm ngoái, tỉ lệ đậu lớp 10 của trường là 94,8%, năm nay hy vọng tỉ lệ này tiếp tục tăng.

Học sinh TP HCM tham dự kỳ thi lớp 10. Ảnh: TẤN THẠNH

Nhiều địa phương đổi mới thi

Trong khi đó nhiều tỉnh, thành đã có phương án cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Theo kế hoạch tuyển sinh vừa công bố, tỉnh Nghệ An tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trong 2 ngày 6 và 7-6 bằng 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập (toán, ngữ văn) và 1 bài thi tổ hợp. Tuy nhiên, thay vì 3 môn thi trong bài thi tổ hợp như năm học 2019-2020 thì năm 2020-2021 chỉ còn 2 môn thi, gồm ngoại ngữ và 1 môn thành phần khác (trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An sẽ chọn và công bố môn thi còn lại vào tuần đầu tháng 4-2020. Môn toán và ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút/môn thi. Bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu (33 câu cho môn ngoại ngữ, 17 câu cho môn còn lại), trong thời gian 90 phút.

Năm nay, điểm số môn ngoại ngữ sẽ được lấy làm điểm nền cùng với điểm thi môn văn và toán để xét tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ giảm được 1 bài thi môn tiếng Anh và chỉ thi môn chuyên mà mình đăng ký. Thời gian tổ chức thi tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu dự kiến diễn ra vào ngày 9 và 10-6.

Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa công bố phương án thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021. Dự kiến địa phương này sẽ gộp 2 kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT chuyên và không chuyên thành một. Theo đó, các thí sinh của tỉnh Vĩnh Phúc thi 3 môn thi bắt buộc là toán, văn và bài thi tổ hợp. Riêng thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc làm thêm bài thi môn chuyên. Thí sinh làm bài thi ngữ văn, toán theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút. Riêng bài thi tổ hợp gồm môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút cho 60 câu hỏi. Ba môn thi thí sinh được biết trước gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ, còn 2 môn trong tổ hợp dự kiến sẽ công bố vào đầu tháng 3-2020. Dự kiến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020-2021 của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6-2020.

Thi thử để quen dạng đề

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (trực thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) cho hay sẽ tổ chức tuyển sinh lớp 10 vào ngày 24-5. Trường cũng vừa công bố cấu trúc đề thi chính thức để thí sinh tham khảo. Năm nay, để dự tuyển vào trường, thí sinh sẽ phải tham gia 3 môn thi là đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên, đánh giá năng lực văn và khoa học xã hội. Trường sẽ tổ chức các kỳ thi thử liên tục trong tháng 2 (16-2), tháng 3 (22-3) và tháng 4 (19-4) cho học sinh quen dạng đề.

