Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Thứ Sáu, ngày 10/01/2020 12:23 PM (GMT+7)

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

Công an giải vây vụ đánh nhau.

Vụ việc xảy ra vào đêm 05/1/2020, khi 2 nhóm thanh thiếu niên, trong đó có nhiều học sinh chuẩn bị dùng dao, gậy, kéo, côn nhị khúc đánh nhau thì bị công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và ngăn chặn.

Xoay quanh vụ việc nghiêm trọng này, có rất nhiều điều khiến dư luận băn khoăn.

Cụ thể, sau khi điều tra xác minh, phía Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, có 5 học sinh của trường THPT Buôn Ma Thuột và 15 học sinh của trường THPT Chu Văn An tham gia vào vụ đánh nhau. Ngoài ra, có 9 đối tượng khác không phải là học sinh cũng tham gia vụ việc.

Các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ việc nợ nần nhau vài trăm ngàn đồng dẫn đến việc hẹn đánh nhau.

Điều đáng nói, số học sinh của trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) tham gia đánh nhau được phía Công an thông tin là 15 em.

Thế nhưng, trả lời báo chí, lãnh đạo trường này cho biết, chỉ có 6 học sinh của trường tham gia vụ đánh nhau trên.

Ở chiều hướng khác, theo báo cáo ngày 6/1 của trường THCS Chu Văn An gửi Sở GD&ĐT Đắk Lắk, toàn trường có 8 học sinh bị công an tạm giữ.

Riêng trường THPT Buôn Ma Thuột, lãnh đạo trường này cho biết, toàn trường có 5 học sinh liên quan tới vụ đánh nhau nhưng chỉ có 4 em tham gia và 1 em được xác định là do hiếu kỳ đi xem.

Trước đó như Infonet đã thông tin, vào khoảng 19h ngày 5/1, tại khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) có hàng chục thanh, thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập để chuẩn bị đánh nhau.

Nhận được tin báo, hàng trăm cảnh sát của nhiều đơn vị tại Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường nhằm ngăn chặn vụ việc. Do đó, nhóm đối tượng vứt hung khí bỏ chạy. Tuy nhiên, có 29 đối tượng đã bị công an khống chế, đưa về trụ sở để lấy lờ khai.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí và xe máy do các đối tượng bỏ lại.

Bước đầu, tại cơ quan công an, phần lớn các đối tượng khai nhận đang là học sinh của Trường THPT Buôn Ma Thuột và Trường THPT Chu Văn An. Các đối tượng khai nhận, do 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn về khoản tiền nợ mấy trăm ngàn đồng nên hẹn ra đánh nhau.

Trong đêm 5/1, lực lượng công an đã đưa các đối tượng đi test nhanh chất ma túy. Kết quả, có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, cả 4 đối tượng này đã nghỉ học.

