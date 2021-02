Tuyển sinh 2021: Học viện Nông nghiệp Việt Nam giảm chỉ tiêu

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 17:00 PM (GMT+7)

Năm 2021, Học viện Nông Nghiệp tăng thêm 3 ngành học mới nhưng chỉ tiêu tuyển sinh giảm khoảng 1.000.

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh:VNUA

Theo đó, năm nay, Học viện tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (khoá 66) với 4.671 chỉ tiêu (năm 2020, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện là 5.585) bao gồm 25 nhóm ngành đào tạo thuộc các loại hình đào tạo theo chương trình đào tạo tiêu chuẩn, chương trình đào tạo tiên tiến và các chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE).

So với năm 2020, trường có tuyển ngành mới trong đó có ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, chỉ tiêu của các nhóm ngành phần lớn đều giảm từ 20 đến gần 200 chỉ tiêu. Rất ít nhóm ngành tăng chỉ tiêu so với năm ngoái. Thậm chí, nhóm ngành công nghệ thông tin, tuy có thêm ngành mới như đã nói ở trên thì chỉ tiêu vẫn giảm so với năm trước.

Học viện tiếp tục xét tuyển theo 3 phương thức: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (THPT) hoặc kết quả học tập toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đối với phương thức tuyển thẳng và xét kết quả học bạ, Học viện nhận hồ sơ hai đợt. Đợt 1 từ ngày 1/3 đến 30/4, đợt 2 từ ngày 5/5 – 30/5.

Chỉ tiêu cụ thể các nhóm ngành tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:

Năm ngoái, Học viện Nông nghiệp Việt Nam lấy điểm chuẩn 15-18,5, trong đó hầu hết ngành lấy 15-16. Nhóm ngành Sư phạm Công nghệ cao nhất 18,5, hai ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Nông nghiệp công nghệ cao cùng lấy 18.

