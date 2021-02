Trường học TP HCM lên phương án dạy trực tuyến

Thứ Hai, ngày 01/02/2021 11:10 AM (GMT+7)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trường học tại TP HCM tiếp tục lên phương án dạy học trực tuyến, dù thời gian nghỉ Tết đã cận kề

Chiều ngày 31-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP HCM), cho biết hiện nhà trường đã nhận được thông tin phụ huynh lớp 10A6 trên chuyến bay VN213 đã có kết quả âm tính lần 1. Nhưng toàn bộ học sinh (HS) lớp này, một số giáo viên (GV) và những người liên quan tiếp tục nghỉ ở nhà.

Gần 200 học sinh phải tạm nghỉ học

Trước đó, một phụ huynh của lớp 10A6 đi trên chuyến bay VN213 nên Trường THPT Bùi Thị Xuân đã cho toàn bộ HS lớp này cùng những người liên quan nghỉ học, tự cách ly ở nhà từ ngày 30-1. Theo bà Vũ Thị Ngọc Dung, tối 29-1, nhà trường nhận được thông tin một phụ huynh lớp 10A6 đi trên chuyến bay VN213 nên đã quyết định cho gần 100 HS, giáo viên nghỉ ở nhà để tự cách ly. Cụ thể: 32 HS lớp 10A6 và 4 GV liên quan, 58 HS các lớp khác do có tiếp xúc với em HS 10A6 (là con của phụ huynh đi trên chuyến bay VN213) trong giờ ăn, ngủ bán trú. Những em này cũng ở nhà và học trực tuyến. Ngoài ra, Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng đã hủy các chuyến đi từ thiện dịp giáp Tết dành cho HS của trường và chỉ có một số GV sẽ thực hiện nhiệm vụ này.

Các cô giáo sẽ phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ các bé mầm non nhiều hơn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp .Ảnh: TẤN THẠNH

Bà Dung cho biết thêm, hiện kế hoạch học tập đã tương đối ổn định cho đến thời điểm này nên việc HS nghỉ học và chuyển sang học trực tuyến không ảnh hưởng gì đến HS. "HS và GV của trường đã làm quen với học trực tuyến nên thích ứng nhanh khi dịch bệnh không may xảy ra" - bà Dung nói.

Tính đến thời điểm này, TP HCM có khoảng gần 200 HS, GV tạm nghỉ để phòng Covid-19 do có những trường hợp đi từ vùng dịch trở về. Trước đó, một lớp học thuộc Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (quận Tân Phú) cũng được cho nghỉ học do trong lớp có một em HS đi từ tỉnh Hải Dương về.

Nhiều trường muốn nghỉ Tết sớm

Trước thông tin một số địa phương cho HS nghỉ Tết sớm, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM cho biết hiện nay TP chưa có chỉ đạo gì nên việc học tập của HS vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Tuy nhiên, ngành GD-ĐT TP đã kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện một số biện pháp cấp bách, điển hình như, tất cả các trường học tại TP HCM dừng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường kể từ ngày 30-1. Đồng thời thực hiện nghiêm túc đo thân nhiệt đầu mỗi buổi học, bắt buộc thực hiện đeo khẩu trang ngoài lớp học, khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp học. Các hoạt động tập trung đông người trong nhà trường phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang... duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định.

Hàng loạt trường học tại TP HCM đã phải hủy các hoạt động dịp Tết dành cho GV, HS theo quy định của Sở GD-ĐT TP. Theo ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP HCM), hiện nhà trường đã hủy một loạt các hoạt động dịp Tết như "Hội chợ Xuân yêu thương", lễ hội gói bánh tét, đồng thời chuẩn bị sâu hơn việc dạy học trực tuyến ở tất cả các môn, để không bị động nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, vì thời điểm nghỉ Tết cũng cận kề và kế hoạch học tập đã tạm ổn, nhiều trường tại TP HCM mong được nghỉ Tết sớm hơn. Theo hiệu trưởng một trường tiểu học tại quận 4, hầu hết các trường học tại TP HCM đều có các lớp với sĩ số đông. Nhiều trường, nhất là ở khối tiểu học, đều thực hiện bán trú. Nhưng việc ăn, ngủ bán trú, sinh hoạt tại trường của HS tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan nếu chẳng may có trường hợp nhiễm bệnh, chính vì thế, hầu hết GV và HS trong trường đều mong được nghỉ Tết sớm.

Theo hiệu trưởng này, nghỉ Tết sớm, GV cũng sẽ có thời gian để lên kế hoạch sắp xếp dạy học trực tuyến được thuận lợi. Hiệu trưởng một trường mầm non tại quận 3 cũng cho rằng nghỉ Tết sớm lúc này sẽ gây khó khăn cho phụ huynh vì không sắp xếp được thời gian chăm sóc con. Do đặc thù lứa tuổi mầm non còn nhỏ, các em chưa biết tự chăm sóc phòng bệnh, tất cả đều phải nhờ cô. "Những ngày này, khối lượng công việc nhiều và yêu cầu đầu tiên là phải bảo đảm an toàn cho các bé, từ việc rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang… nên rất căng thẳng. Trường còn có một số cô ở xa, rất lo lắng nếu diễn biến bệnh dịch phức tạp có thể họ không về quê thăm gia đình được" - vị này cho biết.

Học sinh TP HCM nghỉ Tết từ ngày 8-2

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP HCM, các trường luôn phải chuẩn bị các phương án tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19, không để bị động bất ngờ. Trước đó, theo quy định của UBND TP HCM, HS TP HCM, nghỉ Tết từ ngày 8-2 (27 tháng chạp) đến hết ngày 16-2 (5 Tết). Như vậy, tính luôn 2 ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy và chủ nhật (6 và 7-2) thì HS TP HCM được nghỉ tổng cộng 11 ngày.

Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-hoc-tp-hcm-len-phuong-an-day-truc-tuyen-202101312228...Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-hoc-tp-hcm-len-phuong-an-day-truc-tuyen-20210131222838724.htm