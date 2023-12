Trường Đại học Cảnh sát nhân dân bất ngờ tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2023

Ngày 22/12/2023, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo tuyển sinh bổ sung đại học chính quy tuyển mới theo công văn số 5173/X02-P2. Theo đó nhà trường báo tuyển sinh bổ sung đại học chính quy tuyển mới năm 2023 với 9 chỉ tiêu cho ngành Nghiệp vụ cảnh sát, cụ thể như sau:

Trường hợp không có nguồn tuyển theo đúng vùng tuyển thì chuyển chỉ tiêu để xét tuyển đôi với thí sinh thuộc các vùng tuyển sinh còn lại theo khu vực phía Nam lấy từ cao xuống thấp theo quy chế tuyển sinh.

* Chi tiết từng vùng phía Nam:

- Vùng 4: các tỉnh Nam Trung Bộ, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.

- Vùng 5: các tỉnh Tây Nguyên, gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

- Vùng 6: các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, gồm Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh.

- Vùng 7: các tỉnh, thành phố đồng bằng Sông Cửu Long, gồm Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Vùng 8 phía Nam: chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ Thành phố Đà Nẵng trở vào của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tham gia dự tuyển các học viện, trường đại học Công an nhân dân năm 2023 nhưng không trúng tuyển; không trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành Công an.

Tổ hợp xét tuyển: Tổ hợp thi tốt nghiệp THPT, gồm: A00, A01, C03, D01. Bài thi đánh giá của Bộ Công an, gồm: CA1, CA2.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm gồm tổng điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân (theo thang điểm 100) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, với công thức tính như sau:

Ngưỡng bảo đảm = (Ml+M2+M3)*10/3 + BTBCA, trong đó:

+ Ml, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân, điểm trên được quy về thang điểm 100.

+ BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

Điểm xét tuyển và tiêu chí phụ:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau: ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+ĐC

Trong đó: ĐXT là điểm xét tuyển; M1, M2, M3 là điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân; BTBCA là điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an; ĐC là điểm cộng.

Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC = ĐƯT + Đth.

Trong đó: ĐC là điểm cộng; ĐƯT là điểm ưu tiên (được tính theo công thức: ĐƯT = ĐT + KV, trong đó: ĐT là điểm ưu tiên đối tượng; KV là điểm ưu tiên khu vực); Đth là điểm thưởng.

Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên và điểm thưởng của thí sinh được xác định như sau:

ĐƯT = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5]*(ĐT + KV).

Đth = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5]*Đth.

Điểm cộng của thí sinh (ĐC = ĐƯT + Đth) được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm tự luận bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Hồ sơ xét tuyển gốm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2023; Bản sao chứng thực từ bản chính học bạ trung học phổ thông; Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh; Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung.

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển là 9 ngày, từ ngày 23/12/2023 đến 9h ngày 28/12/2023.

Địa điểm: Nộp tại Phòng 411-C, Bộ phận tuyển sinh - Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (số 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện, để tránh thất lạc hồ sơ và kịp thời phục vụ xét tuyển, thí sinh lưu ý:

+ Scan/chụp hồ sơ gửi trước về địa chỉ email: tuyensinh@dhcsnd.edu.vn;

+ Gửi qua hình thức chuyển phát nhanh;

+ Thời gian tiếp nhận được tính theo dấu của bưu điện;

Thông báo kết quả xét tuyển: Sau khi có kết quả thẩm định của Cục Đào tạo - Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân công bố kết quả xét tuyển trên website: http://dhcsnd.edu.vn, đồng thời thông báo về Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh.

Đối với các thí sinh không trúng tuyển, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân gửi trả lại Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2023 (thí sinh nhận trực tiếp tại Phòng 411-C, Bộ phận tuyển sinh - Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân).

Mọi vấn đề chưa rõ, thí sinh có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân qua số điện thoại: 0984142555, email: tuyensinh@dhcsnd.edu.vn.

